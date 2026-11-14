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Ограничиха движението по Е-79 край Монтана заради катастрофа
  Тема: Трафик

Ограничиха движението по Е-79 край Монтана заради катастрофа

14 Ноември, 2026 16:00 269 4

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Трафикът се осъществява в едната лента, докато бъде вдигнат удареният микробус. При нощната катастрофа загина 35-годишен мъж, а друг водач беше ранен

Ограничиха движението по Е-79 край Монтана заради катастрофа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Движението по международния път Е-79 в района на Монтана е ограничено в едната лента заради претоварване на микробус, участвал в тежка катастрофа през нощта. Трафикът се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

„Трафикът се осъществява в едната лента, а движението се регулира от екипи на „Пътна полиция““, съобщи за БТА директорът на Областната дирекция на МВР в Монтана комисар Мариян Божинов.

Произшествието е станало около 23:00 часа в района на отбивката за депото за твърди битови отпадъци край Монтана. По данни на ОДМВР-Монтана ремарке на тир с унгарска регистрация е навлязло в платното за насрещно движение и е ударило последователно два микробуса с турска регистрация.

Шофьорът на първия микробус е загинал на място. Той е бил 35-годишен мъж от Тополовград с българско и турско гражданство. Водачът на втория микробус е на 38 години, турски гражданин, и е настанен в болница в Монтана с наранявания, но без опасност за живота.

Тежкотоварният камион е премахнат от пътя около 05:30 часа, но удареният микробус е останал край шосето. Ограничението е въведено, за да бъде вдигнат автомобилът и да приключат действията по разчистването на участъка, обясни комисар Божинов.

Заради катастрофата Е-79 е бил изцяло затворен от 23:00 часа до 05:45 часа. Тежкотоварните автомобили са изчаквали на място, а леките коли са били насочвани по обходни маршрути през Криводол, Вършец и Берковица.

Шофьорът на унгарския тир е задържан за 24 часа с полицейска заповед. Според ОДМВР-Монтана предстоят експертизи, които трябва да изяснят причините за катастрофата и скоростта, с която са се движили превозните средства.


Монтана / България
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