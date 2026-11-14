Шофьори протестират заради забраната за камиони по пътя Якоруда–Юндола

Шофьори на тежкотоварни автомобили от Разлог, Белица, Якоруда и региона излязоха на протест за втора поредна седмица заради забраната за движение на камиони по пътя Якоруда–Юндола. Ограничението е въведено от Агенция „Пътна инфраструктура“ заради свлачище, което се е активирало преди две седмици, докато продължават укрепителните дейности.

Превозвачите използват обходни маршрути през Доспат, Сатовча и Сърница. По думите им това удължава пътуването с около два часа и увеличава разходите за гориво и пътни такси.

„Вместо да направиш два курса, правиш един. А ние сме платили предварително тол такси“, заяви един от протестиращите шофьори.

Шофьорите посочват, че по обходния маршрут не могат да се движат с повече от 40–50 километра в час. Те предупреждават и за допълнителни затруднения при снеговалеж, когато според тях движението по трасето може да бъде напълно спряно.

Забраната се отразява и на местния бизнес. „Ние не можем да си изнесем стоката, нито да изкараме материали за нова стока“, заявиха представители на превозвачите.

Протестиращите поставят под въпрос необходимостта от пълната забрана за камиони. Според тях едното платно в района е здраво, а допълнително е насипан и друг участък, който според шофьорите се намира далеч от самото свлачище.

Те настояват АПИ да преразгледа организацията на движението, докато укрепването приключи. Към момента не е съобщено за промяна на ограничението, което остава в сила за периода на ремонтните дейности.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg