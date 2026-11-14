Костадин Костадинов обвърза оценката на S&P за България с членството в еврозоната

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира във Facebook последната оценка на международната рейтингова агенция Standard & Poor’s за България. Той свърза финансовите перспективи пред страната с присъединяването ѝ към еврозоната, като отправи критики към начина, по който е осъществен процесът.

„Рейтинговата агенция "Стандард енд Пуърс" днес понижи кредитния рейтинг на България. Нищо изненадващо – просто още едно от хилядите предимства на членството в еврозоната, които ни сполетяха, след като бяхме вкарани насила и незаконно в нея“, написа Костадинов в социалната мрежа.

По-рано Министерството на финансите представи данни от анализа на Standard & Poor’s Global Ratings. Според публикуваната информация агенцията е повишила прогнозата си за бюджетния дефицит на България през настоящата година до 5,1% от брутния вътрешен продукт. Очакванията са за постепенно подобрение, като през 2029 г. дефицитът да достигне 3%.

В оценката се посочват и други предизвикателства пред българската икономика. По-слабият износ е допринесъл за по-голямо от очакваното влошаване на дефицита по текущата сметка, а силното вътрешно търсене продължава да увеличава вноса.

Агенцията обръща внимание и на напрежението на пазара на труда, което поддържа високия ръст на възнагражденията в частния сектор. През първата половина на 2026 г. номиналното увеличение на заплатите е било 11,7% – ниво, което остава приблизително непроменено от 2023 г. насам.

Друг фактор е продължаващото бързо разширяване на кредитирането. При домакинствата ръстът достига 21%, като основната част от заемите са ипотечни. На този фон цените на жилищните имоти също продължават да се покачват значително – с 15,5% за периода до юни 2026 г.

По темата позиция изрази и бившият финансов министър и настоящ депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова. Тя отправи призив към правителството да се съобрази с оценката на международната агенция.

„Надявам се правителството на Румен Радев да не прояви традиционната си арогантност, да се запознае с оценката на Standard and Poor's и да не въвлече страната ни в кризи и проблеми“, заяви Петкова.