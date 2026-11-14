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Владислав Горанов: Правителството не се справя с икономическите проблеми на България
  Тема: Икономика

Владислав Горанов: Правителството не се справя с икономическите проблеми на България

14 Ноември, 2026 16:57 351 38

  • кредитен рейтинг-
  • s&p-
  • бюджет-
  • герб-
  • публични финанси

Агенцията потвърди оценката BBB+/A-2, а ГЕРБ предупреди за рискове пред бюджета и публичните финанси

Владислав Горанов: Правителството не се справя с икономическите проблеми на България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

S&P Global Ratings промени перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на България от положителна на стабилна. В същото време агенцията потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг на страната в чуждестранна и местна валута на ниво BBB+/A-2.

Промяната отразява влошаването на показателите на бюджетния и външния сектор. Решението предизвика критики от ГЕРБ към икономическата и бюджетната политика на правителството.

Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Владислав Горанов заяви, че промяната на перспективата показва неспособност на кабинета да се справи с проблемите в икономиката.

По думите му сред причините са високият бюджетен дефицит, който не се свива с необходимите темпове, нарастващото потребление и намаляващите инвестиции. Според Горанов тези процеси задълбочават дефицита по текущата сметка на платежния баланс.

Този двоен дефицит за нашата икономика означава едно – взимаме заеми, потребяваме и финансираме останалия свят чрез превишението на вноса над износа.

Горанов заяви, че оценката на S&P ще бъде повод за сериозен дебат при първото гласуване на бюджета през следващата седмица. Той посочи, че ГЕРБ първоначално е дал време на кабинета и е избягвал критики към икономическата му политика.

Управлението не успява да адресира нито един от проблемите, с които нашето общество се сблъсква. И за съжаление, ни губи времето.

Бившият финансов министър Теменужка Петкова заяви, че оценката на S&P е сигнал към правителството да ограничи разходите и да овладее дефицита. Според нея при липса на такива мерки може да последва понижаване на кредитния рейтинг.

Петкова определи предложения проект на държавен бюджет като „илюзия за консолидация“. Тя посочи, че в консолидираната фискална програма не се вижда съществено намаляване на разходите или предприемане на реформи.

Ако направим един бърз преглед на консолидираната фискална програма по предложения проект на закон за държавния бюджет, който все още не е внесен в Българския парламент, ще видим, че такава консолидация няма.

По думите ѝ единственото съществено намаление е при капиталовите разходи, но то е свързано с приключването на Плана за възстановяване и устойчивост, а не с целенасочени действия на правителството.

Петкова призова управляващите да отчетат предупреждението на рейтинговата агенция и да предприемат мерки, за да не се стигне до нови финансови затруднения.

Необходимо е да предприемем действия, така че да не въвлечем страната ни в допълнителни финансови кризи и проблеми.

В изказването си тя коментира и оттеглянето на предложените промени в Закона за личната помощ. Според Петкова решението показва липса на прозрачност и опит да бъдат проверени обществените реакции, преди управляващите да поемат политическа отговорност.

Източник: nova.bg


София / България
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