Кола се преобърна на пътя Казанлък – Стара Загора

Лек автомобил се е преобърнал на една страна след катастрофа по пътя Казанлък – Стара Загора. За инцидента са съобщили потребители в социалните мрежи, цитирани от „Фокус“.

Според очевидци автомобилът е самокатастрофирал. Към момента няма данни за пострадали. Информацията за причините за произшествието и за състоянието на водача не е потвърдена от институция.

На място са изпратени екипи на „Пътна помощ“. Шофьорите в района трябва да преминават с повишено внимание и да спазват ограниченията на скоростта.

Източник: focus-news.net