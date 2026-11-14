Две земетресения разтърсиха района на Смолян

Две земетресения са регистрирани следобед в района на Смолян. Първият трус е отчетен в 17:10 ч. местно време и е бил с магнитуд 2,6.

Епицентърът му се намира на 10 километра север-североизточно от Смолян и на 56 километра юго-югоизточно от Пловдив. Земетресението е било на дълбочина 2 километра.

Около 10 минути по-късно, в 17:20 ч., е регистриран втори трус. Той е с магнитуд 3,5, а епицентърът му е на 12 километра север-североизточно от Смолян и на 55 километра юго-югоизточно от Пловдив. Дълбочината отново е 2 километра.

Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети в района.

НИГГГ-БАН уточнява, че „данните за усетени земетресения не се актуализират в реално време“. Информацията за това дали трусовете са били усетени може да бъде допълвана с постъпването на нови сигнали.