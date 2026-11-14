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Две земетресения разтърсиха района на Смолян

Две земетресения разтърсиха района на Смолян

14 Ноември, 2026 18:19 576 2

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Трусовете са регистрирани в интервал от около 10 минути. По-силният е с магнитуд 3,5 и дълбочина 2 километра

Две земетресения разтърсиха района на Смолян - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Две земетресения са регистрирани следобед в района на Смолян. Първият трус е отчетен в 17:10 ч. местно време и е бил с магнитуд 2,6.

Епицентърът му се намира на 10 километра север-североизточно от Смолян и на 56 километра юго-югоизточно от Пловдив. Земетресението е било на дълбочина 2 километра.

Около 10 минути по-късно, в 17:20 ч., е регистриран втори трус. Той е с магнитуд 3,5, а епицентърът му е на 12 километра север-североизточно от Смолян и на 55 километра юго-югоизточно от Пловдив. Дълбочината отново е 2 километра.

Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети в района.

НИГГГ-БАН уточнява, че „данните за усетени земетресения не се актуализират в реално време“. Информацията за това дали трусовете са били усетени може да бъде допълвана с постъпването на нови сигнали.


Смолян / България
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