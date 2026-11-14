Катастрофа затрудни движението преди Градево към Банско

Катастрофа между два леки автомобила е станала преди село Градево в посока Банско. При удара единият автомобил се е завъртял на пътното платно, което е затруднило движението в района.

За инцидента са сигнализирали шофьори в социалните мрежи, съобщиха от bTV Новините. По информация на медията катастрофата е станала около два часа преди публикацията.

Няма данни за сериозно пострадали. По двата автомобила са нанесени материални щети, а причината за пътнотранспортното произшествие все още не е изяснена.

На място са изпратени екипи на полицията и на Агенция „Пътна инфраструктура“.