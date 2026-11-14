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Калин Стоянов атакува Шишков и Демерджиев за „Тракия“
  Тема: Известни личности

Калин Стоянов атакува Шишков и Демерджиев за „Тракия“

14 Ноември, 2026 19:14 863 28

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Депутатът обвини двамата министри, че прехвърлят отговорността след катастрофите с 12 загинали и 51 ранени

Калин Стоянов атакува Шишков и Демерджиев за „Тракия“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов атакува регионалния министър Иван Шишков и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев заради публичните им позиции след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. При произшествията край пътен възел „Зимница“ на 10 ноември загинаха 12 души, а 51 пострадали бяха настанени в лечебни заведения.

„Невероятна арогантност!!! Слушайки това интервю, се замислих кой от двамата Ивановци, отговорни за трагедията – Шишков и Демерджиев, е по-нагъл?“, написа Стоянов във Facebook.

Той реагира на интервю на Иван Шишков, в което министърът заяви, че настоящата власт не трябва да се оправдава за проблеми, натрупвани от управлявали страната в продължение на 15 години. Шишков посочи, че правителството е на власт от шест месеца и че опозицията използва трагедията, за да атакува управляващите.

„Политиците, които ни управляваха във времето назад, се опитваха да използват трагедията да атакуват една власт, която е от шест месеца“, каза Шишков пред БНТ.

Стоянов обвини Демерджиев, че е подценил съществуващите механизми за обмен на информация между институциите. Повод за критиката му беше изказване на вътрешния министър, че липсва връзка в реално време между камерите на Агенция „Пътна инфраструктура“ и пътните полицаи.

Според Демерджиев видимостта в района първоначално е била около 70–80 метра, но мъглата рязко се е сгъстила. Той заяви, че при наличието на достатъчно информационни табла и по-бърза координация реакцията би могла да бъде превантивна.

В същото време синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева заяви пред БНР, че в седмичната прогноза от 6 ноември е било посочено, че през нощта срещу 10 ноември и преди обед в равнинните райони се очакват мъгли или ниска облачност.

Пред bTV от НИМХ уточниха, че най-близката метеорологична станция до мястото на катастрофата – тази в Карнобат, е отчела видимост от 500–600 метра в 6:40 часа. Според института условията не са наложили издаването на специално предупреждение за мъгла.

В двете катастрофи са участвали общо 86 превозни средства – 63 в посока Бургас и 23 в посока София. На 11 ноември Министерският съвет обяви национален траур в памет на загиналите.

Разследването продължава по всички възможни версии. Следователят Ясен Тодоров заяви пред БНТ, че може да бъдат привлечени няколко обвиняеми, но е възможно производството да приключи и без повдигнати обвинения. По случая се събират свидетелски показания и експертизи, а разследващите издирват очевидци.

Към момента публично изнесените данни не дават основание за окончателен извод за конкретна политическа или наказателна отговорност. Именно това е и предметът на спора между управляващите и опозицията след трагедията.


Ямбол / България
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