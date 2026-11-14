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Русе счупи близо 50-годишен температурен рекорд

Русе счупи близо 50-годишен температурен рекорд

14 Ноември, 2026 19:34 1 203 6

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На 13 ноември в града са измерени 27,4°C. Само градус не е достигнал до ноемврийския максимум от 1990 г

Русе счупи близо 50-годишен температурен рекорд - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русе счупи близо 50-годишен температурен рекорд, след като на 13 ноември в града бяха измерени 27,4°C. Новата стойност е с 3,4 градуса над предишния рекорд за датата.

До най-високата температура, измервана в Русе през целия месец ноември, не достигна само един градус. Рекордът за месеца е 28,4°C и е отчетен през 1990 г. Данните са цитирани от Meteo Balkans, а информацията е публикувана от „Фокус“.

Само ден по-късно времето в града се промени рязко. В 8:00 часа на 14 ноември станцията е измерила 8,4°C – с 19 градуса под петъчния максимум. До този час вятърът вече е бил от север-североизток, небето е било плътно облачно, а за три часа са паднали 4,7 литра дъжд на квадратен метър.

Бюлетинът на Националния институт по метеорология и хидрология описва промяната като „нахлуване на студен въздух“. В 9:11 часа общинската станция „Петър Берон“ е отчела 6,3°C, което показва, че застудяването е продължило и след изгрев.

Температурата на водата в Дунав край Русе е била 12,4°C според дневния бюлетин на речната агенция. Така реката е останала с 4 градуса по-топла от въздуха в 8:00 часа.

Разликата се обяснява с различната скорост, с която въздухът и големият воден обем се охлаждат. Студеният вятър може бързо да промени температурата над града, докато реката отдава топлина по-бавно, а водата в района постоянно се движи от горното течение.

Подобен контраст е отчетен и по-надолу по българския бряг. В Свищов въздухът е бил 8,2°C, а водата – 12,5°C. В Силистра са измерени 6°C във въздуха и 12,3°C в Дунав.

Източник: focus-news.net


Русе / България
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