Иван Янев от „Прогресивна България“: Около 35 000 пенсионери работят като лични асистенти

Около 35 000 души в пенсионна възраст работят като лични асистенти по трудови договори, върху които се начисляват и внасят осигуровки. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Иван Янев, след като законопроектът за промени в системата на личната помощ беше оттеглен.

По думите му проектът е бил първа стъпка към по-широка реформа, но управляващите не са успели да обяснят достатъчно ясно какво се променя. Законопроектът беше изтеглен след остра реакция от родители на деца с увреждания и от опозицията.

„Ние не сме се справили чисто комуникационно. И ето защо ние изтеглихме проекта на закон“, заяви Иван Янев.

Една от обсъжданите промени е въвеждането на специален договор за лични асистенти. Янев посочи, че при хората в пенсионна възраст сега се изплащат пенсии, а върху възнагражденията им като асистенти се внасят и осигуровки.

„Самите лични асистенти, около 35 000 са хора в пенсионна възраст, които са лични асистенти на други хора с увреждания. И те също са на трудови договори. Всички осигуровки се внасят. Това е двойно плащане“, каза депутатът.

Според него специалният договор би премахнал необходимостта от тези осигуровки при асистентите, които вече са в пенсионна възраст. Предложението обаче все още не е окончателно прието и предстои да бъде обсъдено.

Новият вид договор може да разшири и кръга на хората, които имат право да полагат грижи срещу възнаграждение. Като възможни асистенти Янев посочи държавни служители и хора със свободни професии, които да се грижат за свои близки.

Иван Янев обясни, че стандартните трудови договори за лични асистенти могат да бъдат за два, четири, шест или осем часа, но не надхвърлят осем часа дневно. При специалния договор се предвижда възможност грижата при тежки увреждания да бъде заплащана и за повече от осем часа.

Посочената ставка е 5,24 евро на час, като общото възнаграждение може да бъде по-високо. Осигурителният стаж ще се запазва, но в този вариант няма да бъдат включени осигуровки за майчинство и болнични, както и правото на отпуски.

Депутатът потвърди, че се обсъжда майките на деца с тежки увреждания да запазят досегашните си трудови договори, а специалният договор да бъде допълнителна възможност по избор.

Предложенията ще бъдат обсъдени с експерти от Министерството на социалната политика, организациите на и за хората с увреждания и Националния съвет за хората с увреждания, преди да бъдат внесени отново.

Янев заяви още, че социалните разходи са обезпечени и средствата за социални придобивки са увеличени, въпреки недостига на средства в бюджета.