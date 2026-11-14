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Вторични трусове плашат жители на села край Смолян

Вторични трусове плашат жители на села край Смолян

14 Ноември, 2026 21:02 927 2

  • земетресение-
  • смолян-
  • вторични трусове-
  • момчиловци-
  • кутела

Две земетресения разлюляха района в рамките на десет минути. Жители на Момчиловци, Кутела и Виево съобщават за последвали по-слаби трусове

Вторични трусове плашат жители на села край Смолян - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две земетресения разлюляха района на Смолян в рамките на около десет минути, а последвали по-слаби трусове изплашиха жителите на няколко села. Засега няма съобщения за пострадали хора или нанесени материални щети.

Първият трус е регистриран в 17:10 часа и е с магнитуд 2,6. По данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център епицентърът му е бил на около 10 километра северо-североизточно от Смолян, на дълбочина около 2 километра.

Около десет минути по-късно е отчетено второ земетресение. За него има различия в публикуваните стойности: Европейският средиземноморски сеизмологичен център посочва магнитуд 3,5, а в последваща информация, цитирана от БТА, е посочен магнитуд 3,7. В друга справка на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН е посочен магнитуд 3,2 за трус с епицентър между селата Виево и Кутела.

Кметицата на Момчиловци Сийка Суркова съобщи, че след най-силния трус са последвали множество вторични земетресения.

„Телефонът ми прегря от обаждания на хората. Освен че земята се тресе, се чува и пукот. Жителите са уплашени и ме питат дали някъде нещо не се гърми“, разказа Суркова.

По думите ѝ до този момент в селото не са постъпвали сигнали за щети или пострадали.

Кметицата на Кутела Севдалина Маркова също потвърди, че вторичните трусове са продължили да се усещат. Пред БТА тя заяви: „Беше много сериозно. На два пъти ни удари земетресение. Хората са уплашени.“ По думите ѝ жители са излезли от домовете си и са останали на улицата.

Кметът на Виево Венко Палчев съобщи, че хората в селото са усетили два труса през интервал от около десет минути, като вторият е бил значително по-силен. Той посочи, че не са постъпвали сигнали за материални щети.

Сеизмичната активност е усетена и в Смолян. Към последните публикувани данни няма информация за разрушения, повредени сгради или нужда от евакуация.

Източници: blitz.bg, nova.bg, dariknews.bg


Смолян / България
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