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„Две на две“ обсъди опасните пътища и бюджета за 2027 г
  Тема: Войната на пътя

„Две на две“ обсъди опасните пътища и бюджета за 2027 г

14 Ноември, 2026 21:17 470 0

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  • бюджет 2027

Предаването постави въпроси за пътната безопасност, разходите за инфраструктура и проектобюджета за 2027 г

„Две на две“ обсъди опасните пътища и бюджета за 2027 г - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която са загинали 13 души, а повече от 50 са ранени, беше сред водещите теми в предаването „Две на две - Дуелът в събота“, по btv. Разговорът постави акцент върху състоянието на пътищата, поддръжката на инфраструктурата и отговорността за безопасността на движението.

В предаването беше посочен договор на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изграждането на 2,7 километра от автомагистрала „Струма“. Според представената информация стойността му е 108 милиона евро, или близо 40 милиона евро на километър. В същото време България остава сред държавите с най-много жертви при пътни инциденти, като в материала са споменати Румъния и Хърватия.

„Трябва ни обществена нетърпимост към безумията!“ Това беше един от акцентите в коментара за причините, които стоят зад продължаващия висок брой тежки произшествия. В предаването беше отправен и призив за повече отговорност от всички участници в движението.

Втората основна тема беше проектобюджетът за 2027 г. В дискусията участваха Никола Янков, бивш заместник-министър на икономиката и на транспорта и съобщенията, и Деян Василев, финансов консултант и член на управителния съвет на Асоциацията на кредитните посредници в България.

Позицията на участниците, които виждат положителни сигнали в бюджета на кабинета на Гълъб Донев, беше представена от Никола Стоянов и Петър Мишев. Стоянов е бивш служебен министър на икономиката, а Мишев е дългогодишен икономически експерт на КНСБ.

Дебатът събра в едно две свързани теми - необходимостта от по-безопасна пътна инфраструктура и начина, по който държавата планира да разходва средствата си през 2027 г.

Източник: btvnovinite.bg


София / България
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