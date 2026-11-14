Слави Трифонов поиска оставки в БНТ след репортаж за трагедията на АМ „Тракия“

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов отправи остри критики към Българската национална телевизия заради репортаж, посветен на близките на загиналите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. В публикация във Facebook той изрази възмущението си от начина, по който темата е била представена в централната емисия новини на обществената телевизия.

Повод за реакцията му станала новината за смъртта на още един пострадал при инцидента – 42-годишен мъж от Елхово. Трифонов определя като неуместно и лишено от съчувствие представянето на последващия материал, в който според него с неутрален, почти весел тон е било обявено, че зрителите ще видят как продължава животът на близките на жертвите след загубата им.

В емоционалния си коментар лидерът на ИТН отправя тежки обвинения към журналистическия екип и ръководството на БНТ. Той определя подхода към трагедията като проява на липса на човечност, професионализъм и морал.

Трифонов настоява за незабавни кадрови промени в телевизията. Сред исканията му са уволнението на журналиста, подготвил репортажа, на ръководителя на новините и на шефа на Канал 1. Той призовава и генералния директор на БНТ Милена Милотинова да подаде оставка.

В публикацията си Трифонов заявява, че като зрител и данъкоплатец, който финансира обществената телевизия, има право да изисква отговорност за съдържанието и начина, по който то достига до аудиторията.

В края на коментара си той признава, че емоциите са надделели, но подчертава, че е силно възмутен от случващото се в последно време.