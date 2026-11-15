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Трима загинаха при катастрофа по пътя Добрич - Балчик
  Тема: Войната на пътя

Трима загинаха при катастрофа по пътя Добрич - Балчик

15 Ноември, 2026 03:54 594 6

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  • войната на пътя

Автомобилът се е блъснал в дърво между селата Безводица и Приморци. Първоначално беше съобщено за двама загинали и един ранен, но пострадалият по-късно е починал

Трима загинаха при катастрофа по пътя Добрич - Балчик - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души загинаха при тежка катастрофа по пътя Добрич – Балчик, между селата Безводица и Приморци. Произшествието е станало около 22:00 часа на 14 ноември, когато лек автомобил „БМВ“ се е блъснал в крайпътно дърво.

В автомобила са пътували трима души. Двама от тях са загинали на място, а третият първоначално е бил откаран в болница. По-късно раненият е починал, с което броят на жертвите е нараснал до три. Първоначалната информация за катастрофата беше за двама загинали и един пострадал.

Ударът е бил силен, като автомобилът е бил разкъсан на три части. Очевидци са съобщили за гъста мъгла в района и за липса на пътна маркировка след извършен ремонт. Няма потвърждение дали тези обстоятелства са допринесли за инцидента.

Причините и обстоятелствата около катастрофата предстои да бъдат изяснени. Очаква се официална информация от полицията.

Източници: pronewsdobrich.bg


Добрич / България
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