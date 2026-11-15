От днес: Зимни гуми или грайфер 4 мм, иначе глоба

От 15 ноември до 1 март автомобилите в България трябва да се движат с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора най-малко 4 мм. При нарушение санкцията е 25,56 евро, равностойни на 50 лева по фиксирания курс.

Важно уточнение е, че законът не задължава водачите непременно да сменят летните гуми със зимни. Допустими са и гуми, които не са зимни, ако протекторът им отговаря на изискването от поне 4 мм. Правилото е записано в чл. 139, ал. 1, т. 4 от Закона за движението по пътищата.

Пътна полиция започва зимния контрол

Изискването е част от националната акция „Зима“, която МВР провежда през ноември. Проверяват се техническата изправност на автомобилите, състоянието на гумите и осветителните системи.

„От 15 ноември до 1 март съгласно Закона за движението по пътищата превозните средства трябва да бъдат с гуми, които са за зимни условия. Ако не са, да имат не по-малко от 4 мм грайфер“, заяви комисар Сергей Алексов, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“.

МВР посочва, че законодателят не е предвидил толеранс при изпълнението на това изискване. За нарушение, за което законът не предвижда отделна санкция, се прилага общата глоба по чл. 185 от Закона за движението по пътищата. След въвеждането на еврото размерът е 25,56 евро.

Какво още трябва да има в автомобила

Водачите трябва да проверят и задължителното оборудване на автомобила: аптечка, обезопасителен триъгълник, пожарогасител и светлоотразителна жилетка. При акция „Зима“ се следи и за изправността на фаровете и стоповете.

Кампанията е разделена на етапи. В началото на ноември контролът е насочен към подготовката на превозните средства, след което вниманието се прехвърля към поведението на пешеходците и пътниците. От 21 до 30 ноември основният акцент е върху техническото състояние на автомобилите и безопасното шофиране през зимата.

Изискването за гумите остава в сила до 1 март 2027 г.

Източници: bntnews.bg, dariknews.bg