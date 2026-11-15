Пътна обстановка: нормален трафик по границите, ремонти по пътищата

Нормален е трафикът по всички сухопътни гранични пунктове на България, съобщава Гранична полиция. Временно са преустановени фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич заради ниското ниво на река Дунав. През пунктовете Маказа, Златоград, Рудозем и Ивайловград преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, а през Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода – и товарни автомобили.

По републиканската пътна мрежа остава въведена временна организация на движението в участъци с ремонтни и превантивни дейности. По път II-66 между Стара Загора и Подслон движението се извършва двупосочно в една лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Ограничения има и по път III-565 в участъка Черна гора–Партизанин, където движението е регулирано с пътни знаци и временна организация до 16 ноември.

Двупосочно в една лента се преминава и по път I-5 между Чарково и Габрово, както и по пътя Лозарево–Прилеп. Актуалната пътна информация предупреждава водачите да спазват временната сигнализация и да се движат с повишено внимание в ремонтните зони.

Условията в планините

В планините ще бъде облачно, с умерен вятър в ниските части и временно силен западен вятър по високите била. „В планините ще бъде облачно“, посочва Националният институт по метеорология и хидрология в прогнозата си.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 7 градуса, а на 2000 метра – около 3 градуса. На връх Ботев е отчетена снежна покривка от 6 сантиметра. За туристите това означава по-ниски температури, заснежени участъци по високите маршрути и необходимост от съобразяване на преходите с вятъра и видимостта.

Акция „Зима“ и сводката на пожарната

От 15 ноември е в сила изискването автомобилите да са с гуми, предназначени за зимни условия, или с дълбочина на протектора най-малко 4 милиметра. Вторият етап на акция „Зима“ продължава до 20 ноември и е насочен към безопасността на пешеходците и пътниците, използването на обезопасителни колани и детски системи, както и осигуряването на предимство на пешеходците.

За едно денонощие звената на пожарната са реагирали на 507 сигнала за произшествия и са ликвидирали 114 пожара. При 20 от пожарите са нанесени преки материални щети, включително в осем жилищни сгради и шест транспортни средства. При пожарите са загинали един човек и е пострадал един човек.

Източници: mvr.bg, meteo.bg