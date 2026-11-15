Очевидци: Тежка катастрофа край Делфинариума във Варна

Тежка катастрофа е станала на булевард „Княз Борис I“ във Варна, в участъка между Делфинариума и Зоопарка, в посока центъра. За инцидента съобщават очевидци, цитирани от „Петел“. По думите им автомобилът се е разцепил при удара, а части от него са попаднали в близкия подлез. Тези данни все още не са потвърдени официално.

Очевидец твърди, че около 23:10 часа е видял колата да се движи в обратната посока, към Златни пясъци, с над 150 км/ч. Скоростта не е потвърдена от полицията. „Колата беше само една. Няма пострадали пешеходци“, коментира друг свидетел в социалните мрежи, цитиран от медията.

Според очевидци след катастрофата движението в района е било затруднено, а пътният участък е бил затворен. Към момента няма официално съобщение от ОДМВР-Варна за състоянието на водача, евентуални пострадали или причините за произшествието.