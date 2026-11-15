Днес е Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

Днес се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Датата е всяка трета неделя на ноември и е посветена на хората, загинали по пътищата, както и на техните семейства.

Последните публикувани обобщени данни на МВР, цитирани от БТА, сочат, че от началото на годината при пътни инциденти са загинали 435 души, а 7438 са били ранени. Сдружение „Ангели на пътя“ организира открити уроци по пътна безопасност в София и Стара Загора.

В Стара Загора инициативата включва възпоменателна служба и демонстрации със симулатори за челен удар и преобръщане на автомобил.

Междувременно броят на загиналите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ достигна 13. Последната жертва е починала в болница в Бургас.

Националното следствие заяви, че по случая няма водеща версия за причините. „Няма водеща версия, докато някоя не отпадне“, каза следователят Ясен Тодоров, цитиран от БНТ.

По думите му не е изключено разследването да приключи без повдигнати обвинения, но е възможно да бъдат привлечени и няколко обвиняеми. Работата по всички версии и събирането на доказателства продължават.