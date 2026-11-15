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Интензивен трафик за камиони на „Капитан Андреево“
  Тема: Трафик

Интензивен трафик за камиони на „Капитан Андреево“

15 Ноември, 2026 08:47 435 5

  • капитан андреево-
  • гранична полиция-
  • трафик-
  • товарни автомобили-
  • фериботи

Колоната е на изход към Турция. Фериботите при Оряхово и Свищов остават спрени заради ниското ниво на Дунав

Интензивен трафик за камиони на „Капитан Андреево“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изхода на ГКПП „Капитан Андреево“ към Турция. Това съобщи Главна дирекция „Гранична полиция“ в информацията си за движението по българските граници.

„Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили“, посочват от Главна дирекция „Гранична полиция“.

На границата с Гърция движението е нормално на всички гранични преходи. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават автомобили до 3,5 тона.

През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ са пропускани леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

Нормален е трафикът и на всички гранични преходи с Румъния. Работата на фериботните връзки „Оряхово-Бекет“ и „Свищов-Зимнич“ остава преустановена заради ниското ниво на река Дунав.

Без отчетени затруднения е движението на граничните пунктове със Сърбия и Република Северна Македония.


София / България
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