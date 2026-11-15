Енергийният министър Ива Петрова: Само пет екипа отстраняват авариите в София

Само пет екипа отстраняват аварийни ситуации в цяла София, а при част от повредите ремонтите продължават повече от два месеца. Това заяви енергийният министър Ива Петрова в ефира на „Събуди се“ по NOVA. По думите ѝ в части на столицата в момента не се предоставя качествена топлофикационна услуга.

„Има само пет екипа, които трябва да отстраняват аварийни ситуации в цяла София. За много от тези аварийни ситуации аварийното отстраняване на повредата продължава над два месеца, което е абсолютно недопустимо“, каза Петрова.

Проверки и неизпълнени предписания

Министерството на енергетиката е алармирало още през юли за проблеми при подготовката на отоплителния сезон. Според Петрова проверките са показали липса на адекватна техническа организация в „Топлофикация София“.

На 11 ноември контролните служители са съставили пореден констативен протокол. Министърът посочи, че след извършените проверки на дружеството са дадени предписания, но последващият контрол е показал, че те не са изпълнени. Тя призова за по-ефективно управление.

Петрова определи проблемите като структурни и заяви, че са необходими както непосредствени технически и организационни мерки, така и по-дългосрочно решение.

„Всеки да си влезе в ролята и да има ангажираност, включително от ръководството на „Топлофикация София“, както и от собственика на „Топлофикация София“ – Столичната община“, призова министърът.

По думите ѝ ангажиментът на дружеството и на Столичната община трябва да гарантира отоплителния сезон и качеството на услугата, като едновременно с това се търси решение на структурния проблем в „Топлофикация София“.

Източник: nova.bg