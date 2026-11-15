Любомир Каримански: „Топлофикация София“ върви към фалит

„Топлофикация София“ постепенно върви към фалит, а натрупаните задължения вече надхвърлят 1,3 млрд. евро. Това заяви членът на Управителния съвет на Българската народна банка Любомир Каримански пред bTV.

По думите му проблемът може да остане незабелязан за известно време, но в определен момент последиците ще се усетят внезапно. Каримански заяви, че решението трябва да бъде търсено съвместно от държавата и Столичната община.

Като възможни варианти той посочи приватизация, публично-частно партньорство или оздравителен план. Според него е необходимо да бъде избран ясен механизъм, вместо проблемът да се отлага.

Допълнителен контекст за размера на дълга даде Mediapool, според който задълженията на дружеството към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг са над 1,3 млрд. евро. На 19 ноември Столичният общински съвет трябва да обсъди независим технически, финансов, правен и регулаторен анализ на „Топлофикация София“.

Каримански коментира и решението на Standard & Poor’s да промени перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на България от положителна на стабилна. Той определи промяната като сериозно предупреждение, но подчерта, че тя не означава понижаване на самия рейтинг.

Според него агенцията обръща внимание на разходната част на бюджета, изпълнението на поетите ангажименти и нуждата от устойчиви приходи, а не от еднократни мерки.

Каримански предупреди и за нарастващ дисбаланс между вноса и износа. По думите му, ако увеличеното потребление не бъде подкрепено от достатъчно конкурентно производство, външните дисбаланси ще се задълбочат, а цените ще продължат да растат.

„Просто животът ще става по-скъп“, предупреди Любомир Каримански.

Финансистът заяви, че правителството трябва по-ясно да обясни политиката си с Бюджет 2027 и начина, по който ще изпълни заложените мерки. Той определи представянето на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза като недостатъчно ясно.

Каримански постави въпроса дали са отчетени последиците от кризата в Ормузкия проток върху цените на електроенергията в Европа и България, както и отражението върху цените на торовете и селското стопанство.

По повод планираното съкращаване на 5042 щатни бройки в държавната администрация той настоя първо да бъдат представени секторни анализи и конкретен ефект върху консолидираната фискална програма за периода 2027–2029 г.

Каримански призова и за промени в правилата за възнагражденията в сектор „Сигурност“, включително в МВР, Националната служба за охрана и отбраната. Според него временното замразяване на заплатите не решава проблема, ако възнагражденията могат отново да бъдат увеличени без трайна промяна в специализираните закони.