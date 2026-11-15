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Красимир Димитров: Първият сигнал за катастрофата на „Тракия“ е чрез eCall
  Тема: Трафик

Красимир Димитров: Първият сигнал за катастрофата на „Тракия“ е чрез eCall

15 Ноември, 2026 10:22 667 10

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  • пътна безопасност

Системата автоматично е подала сигнала в 7:01 часа. В Бургаския център на 112 са постъпили около 48 обаждания за произшествието

Красимир Димитров: Първият сигнал за катастрофата на „Тракия“ е чрез eCall - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Първият сигнал за тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ е подаден в 7:01 часа чрез системата eCall. Той е генериран автоматично от автомобил, без водачът да набира телефон 112. В регионалния център на спешния телефон в Бургас са постъпили около 48 сигнала за произшествието, съобщи директорът на Националната система 112 Красимир Димитров пред БНТ.

Системата eCall предава към 112 информация за местоположението на автомобила, неговата марка и модел, както и данни за пътниците, които са поставили предпазни колани. Според Димитров тази информация е особено важна при спасителни операции, когато превозното средство е излязло извън пътя и не може да бъде забелязано от преминаващите автомобили.

„Ако операторът не успее да осъществи контакт с пътниците, произшествието се приема за високоприоритетно и незабавно се изпращат екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ“, заяви Красимир Димитров.

Операторите са обединили постъпилите сигнали и са давали указания на хората на място. На тези, които не са пострадали, е било препоръчано да напуснат автомобилите и да се отдалечат на безопасно разстояние.

Димитров подчерта, че при подобни инциденти движението трябва да бъде спряно възможно най-бързо, за да не навлизат други автомобили в участъка с намалена видимост. „112 съкращава времето за реакция на всички служби“, каза директорът на системата и определи организацията на полицията, пожарната и Спешна помощ като бърза и ефективна.

По думите на Красимир Димитров преди катастрофата в участъка не е постъпвал сигнал за мъгла. Той посочи, че телефон 112 трябва да получава изпреварваща информация от Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Автомагистрали“ при опасни условия на пътя.

Според него така при данни за влошена пътна обстановка могат своевременно да бъдат изпратени полицейски патрули, които да сигнализират водачите и да обезопасят участъка.

Източник: bntnews.bg


България
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