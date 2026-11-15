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25-годишен е с опасност за живота след катастрофа във Варна
  Тема: Трафик

25-годишен е с опасност за живота след катастрофа във Варна

15 Ноември, 2026 10:41 493 14

  • катастрофа-
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Автомобилът е излязъл от пътя, ударил се е в няколко препятствия и е паднал в подлез до Делфинариума

25-годишен е с опасност за живота след катастрофа във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

25-годишен мъж от Варна е настанен в реанимация с опасност за живота след тежка катастрофа край Делфинариума. Той е получил множество счупвания и пневмоторакс, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.

Сигналът е подаден около 23:00 часа за горящ двигател и самокатастрофирал автомобил, част от който се е намирала в подлеза. По предварителни данни колата се е движила по бул. „Княз Борис I“ в посока към центъра на града.

По неизяснени засега причини автомобилът е напуснал пътното платно. Последвали са удари в дърво, стълб от уличното осветление, храсти и инвалидна рампа. След това част от колата е паднала в подлеза заедно с водача.

Пострадалият е от Варна. От полицията уточняват, че причините и обстоятелствата около катастрофата все още се изясняват. „Работата по случая продължава“, посочват от ОДМВР-Варна.

Инцидентът е вторият тежък пътен случай във Варна за последните дни. На 13 ноември 75-годишен пешеходец загина, след като беше блъснат от лек автомобил на бул. „Васил Левски“ в посока към курорта „Златни пясъци“. По първоначални данни мъжът е пресичал на място, което не е разрешено за пешеходци. Той е починал на място.


Варна / България
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