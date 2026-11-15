Ива Михайлова: Не съм била принуждавана в България

Ива Михайлова заяви, че никой в България не я е принуждавал да прави каквото и да било. В публикация в социалните мрежи тя благодари за оказаната ѝ помощ и подкрепа и посочи, че не желае да бъде въвличана в политически спорове.

„За мен най-важното в момента е да се възстановя напълно. Лекувам се и правя всичко възможно, за да мога отново да стъпвам нормално на краката си. Моля ви, оставете ме да се лекувам спокойно“, написа Михайлова.

Тя допълни, че няма да коментира повече темата. По думите ѝ подкрепата на българските граждани ѝ дава сили всеки ден.

Михайлова, която има българско и северномакедонско гражданство, е страна по съдебно дело във връзка с пътен инцидент с фатален изход. През октомври 2025 г. властите са отнели паспортите ѝ и са ѝ забранили да напуска Кочани. Името ѝ е било включено и в списъка на лицата със забрана за напускане на Северна Македония.

На 12 октомври стана известно, че Михайлова се намира в България. Същия ден тя е приета в столичната болница „Пирогов“. Случаят предизвика дипломатическо напрежение между София и Скопие.

Михайлова и адвокатът ѝ Николай Димитров заявиха, че са преминали през официален граничен пункт, като тя е представила документите си за самоличност, издадени от двете държави. Македонското вътрешно министерство обаче твърди, че такова преминаване не фигурира в информационната система на граничните власти.

Впоследствие, по искане на прокуратурата, съдът в Кочани постанови 30-дневно задържане под стража. Михайлова беше обявена и за международно издирване. Публикацията ѝ е първият ѝ публичен коментар по темата, в който тя поставя акцент върху лечението и възстановяването си.