Новини
България »
София »
Ива Михайлова: Не съм била принуждавана в България
  Тема: Известни личности

Ива Михайлова: Не съм била принуждавана в България

15 Ноември, 2026 11:21 1 303 27

  • ива михайлова-
  • пирогов-
  • северна македония-
  • съдебно дело-
  • дипломатическо напрежение

Младата жена заяви, че се лекува и поиска да не бъде въвличана в политически спорове

Ива Михайлова: Не съм била принуждавана в България - 1
Снимка: Нова телевизия
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ива Михайлова заяви, че никой в България не я е принуждавал да прави каквото и да било. В публикация в социалните мрежи тя благодари за оказаната ѝ помощ и подкрепа и посочи, че не желае да бъде въвличана в политически спорове.

„За мен най-важното в момента е да се възстановя напълно. Лекувам се и правя всичко възможно, за да мога отново да стъпвам нормално на краката си. Моля ви, оставете ме да се лекувам спокойно“, написа Михайлова.

Тя допълни, че няма да коментира повече темата. По думите ѝ подкрепата на българските граждани ѝ дава сили всеки ден.

Михайлова, която има българско и северномакедонско гражданство, е страна по съдебно дело във връзка с пътен инцидент с фатален изход. През октомври 2025 г. властите са отнели паспортите ѝ и са ѝ забранили да напуска Кочани. Името ѝ е било включено и в списъка на лицата със забрана за напускане на Северна Македония.

На 12 октомври стана известно, че Михайлова се намира в България. Същия ден тя е приета в столичната болница „Пирогов“. Случаят предизвика дипломатическо напрежение между София и Скопие.

Михайлова и адвокатът ѝ Николай Димитров заявиха, че са преминали през официален граничен пункт, като тя е представила документите си за самоличност, издадени от двете държави. Македонското вътрешно министерство обаче твърди, че такова преминаване не фигурира в информационната система на граничните власти.

Впоследствие, по искане на прокуратурата, съдът в Кочани постанови 30-дневно задържане под стража. Михайлова беше обявена и за международно издирване. Публикацията ѝ е първият ѝ публичен коментар по темата, в който тя поставя акцент върху лечението и възстановяването си.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове