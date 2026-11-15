660 евро минимална заплата и 443 евро линия на бедност през 2027г.

Минималната работна заплата в България ще бъде 660 евро от 1 януари 2027 г., а линията на бедност ще достигне 443 евро. Увеличението на най-ниското възнаграждение е с 39,80 евро, или 6,4%, спрямо 620,20 евро през 2026 г. Линията на бедност се повишава с 52,37 евро, или 13,4%.

Тези стойности са част от параметрите на бюджетната рамка за 2027 г. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че предложението за минималната заплата е съобразено със социалната и икономическата функция на възнаграждението и с възможностите на държавния бюджет. За линията на бедност тя посочи: „Новият размер оказва положително влияние върху актуализацията на различни видове помощи.“

По-високата номинална заплата няма автоматично да означава по-висок жизнен стандарт. В проектобюджета е заложена средногодишна инфлация от 4% през 2027 г., докато прогнозата на Българската народна банка е за 3,1%. И при двата сценария ръстът на минималната заплата надхвърля очакваното поскъпване, но разликата може да бъде ограничена от цените на храните, жилището, транспорта и услугите.

Данните на Националния статистически институт показват структурата на разходите. През 2025 г. средният общ разход на човек от домакинство е 6473 евро годишно. За храна и безалкохолни напитки са отделяни средно 1898 евро, или 29,3% от всички разходи. Жилището, водата, електроенергията и горивата са стрували средно 696 евро на човек, а транспортът – 448 евро.

Пенсиите се предвижда да бъдат осъвременени от 1 юли 2027 г. по швейцарското правило, което отчита поравно ръста на осигурителния доход и инфлацията през предходната година. Окончателният процент все още не е фиксиран. Разходите за пенсии в бюджета на Държавното обществено осигуряване са планирани да нараснат с 1,1643 млрд. евро спрямо закона за 2026 г., а ефектът от осъвременяването е изчислен на 552,6 млн. евро.

Обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се предвижда да бъде увеличено от 398,81 на 450 евро. Заложено е и увеличение на 9 от общо 12 вида семейни помощи, както и на данъчните облекчения за деца.

Промени са предвидени и при осигуряването. Максималният осигурителен доход се увеличава до 2400 евро, а минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се се изравнява с минималната работна заплата – 660 евро. Основната ставка на данъка върху доходите остава 10%, а здравноосигурителната вноска – 8%.

Проектът предвижда максималният размер на ваучерите за храна да достигне 200 евро, като сумата над 102,26 евро ще се облага със 7%. Предлага се и данъкът върху разходите в натура за лично ползване на фирмени активи да се увеличи от 3% на 7%.

Отделно се предвижда актуализация с 30% на базисните данъчни стойности на недвижимите имоти. Това не означава автоматично 30% по-висок данък за всеки собственик, тъй като крайното задължение зависи от ставката, определена от съответната община.

Така през 2027 г. работещите на минимална заплата, пенсионерите, семействата с деца и получателите на социална подкрепа ще имат по-високи номинални доходи или помощи. За домакинствата с един работещ, хората с ниски пенсии, самоосигуряващите се и служителите с по-високи доходи обаче по-голямото значение ще имат инфлацията и новите осигурителни задължения.