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Борисов: Управлението е временна диктатура и ще приключи скоро

Борисов: Управлението е временна диктатура и ще приключи скоро

15 Ноември, 2026 11:48 1 366 81

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Лидерът на ГЕРБ обвини управляващите, че не търпят парламентарната република и действат по волята на един лидер

Борисов: Управлението е временна диктатура и ще приключи скоро - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи управляващите като „временна диктатура“ и заяви, че според него това управление ще приключи много скоро. Той говори пред журналисти в Плевен и обвини властта, че не търпи парламента и парламентарната република.

„Те имат един едноличен вожд, който каквото каже – то трябва да се случи. Ма какъв парламент? Той си е временна диктатура, не търпи парламент и парламентарна република. Всичко това ще приключи много скоро. Остава им само да си изберат главен прокурор, за да приключат всичко“, заяви Борисов.

По думите му политическото разделение, наложено през последните години, е превърнало партиите в антагонистични една спрямо друга. Борисов се позова на изказване на депутата Антон Кутев, според когото управляващото мнозинство научава от опозицията какво подготвя Министерството на финансите.

„Всъщност неговата парламентарна група, ако не се лъжа, научава от опозицията какво се случва в парламента и в Министерския съвет“, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов коментира и предложението за промени в режима на личните асистенти. Той заяви, че информацията за оттеглянето му е дошла от Министерството на финансите, въпреки че текстовете не били внесени от ведомството, а от група народни представители.

„То не е вкарано от Министерството на финансите, а от група депутати, те дори не знаят как работи системата“, коментира Борисов.

Ден по-рано Антон Кутев заяви пред NOVA, че управляващите ще оттеглят предложението за промени в Закона за личната помощ. По думите му единствената промяна, която се обсъжда, е пенсионерите, работещи като лични асистенти, да не бъдат на трудови договори. Кутев посочи, че броят на личните асистенти е нараснал от около 7000-8000 при приемането на закона до 85 000 в момента.

Кутев също така заяви, че депутатите от управляващото мнозинство научават от опозицията какво подготвя финансовото министерство. Именно това изказване беше използвано от Борисов като аргумент в критиките му към начина, по който се вземат решенията в управляващото мнозинство.


Плевен / България
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