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Мъж с 2,49 промила се блъсна в кола и стълб в Разград
  Тема: Войната на пътя

Мъж с 2,49 промила се блъсна в кола и стълб в Разград

15 Ноември, 2026 11:56 602 10

  • разград-
  • алкохол зад волана-
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  • електрически стълб

53-годишният шофьор е задържан, а по случая е образувано бързо производство. Заради повредения електрически стълб движението по част от булевард „Княз Борис“ е ограничено

Мъж с 2,49 промила се блъсна в кола и стълб в Разград - 1
Снимка: ОД МВР - Разград
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

53-годишен мъж е задържан в Разград, след като с управлявания от него „Лексус“ се е блъснал последователно в паркиран „Опел Астра“ и електрически стълб. Катастрофата е станала около 21:40 часа на булевард „Княз Борис“, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Илияна Георгиева.

Пристигналият на място полицейски екип е тествал водача с дрегер. Уредът е отчел 2,49 промила алкохол в издишания въздух. На мъжа е взета кръвна проба за химичен анализ, а по случая е образувано бързо производство.

Шофьорът е задържан в Районното управление в Разград. Няма съобщение за пострадали при инцидента.

Заради щетите булевард „Княз Борис“ е затворен временно в участъка от кръстовището с улица „Левски“ до кръстовището с улица „28 януари“. Екипи на „Енерго-Про“ трябва да подменят повредения електрически стълб и да възстановят електрозахранването.

„Шофьорите трябва да използват обходни маршрути“, допълни Илияна Георгиева.

Случаят идва дни след друга проверка в Разградско. При нея 20-годишен водач на „Форд Фиеста“ е изгубил контрол над автомобила и се е ударил в крайпътна мантинела. Дрегерът е отчел 3,08 промила алкохол в издишания въздух.


Разград / България
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