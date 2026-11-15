Костадинов: Българският народ има собствено мнение и не може да бъде моделиран по чужди геополитически сценарии

„Българският народ не е стадо, което може да бъде подкарано в посоката, посочена от Брюксел или Вашингтон. Българите имат историческа памет, собствено мислене и способност да преценяват събитията през призмата на националния си интерес. Колкото и усилия да се полагат за налагането на една-единствена гледна точка, българите не могат да бъдат накарани да мислят по команда“, заяви председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов по повод публикуваното изследване на GLOBSEC.

Според данните 58% от анкетираните българи смятат, че Европа и САЩ са провокирали руското нахлуване в Украйна и носят отговорност за него. 51% посочват Русия като стратегически партньор на България. Страната ни е единствената от 14-те изследвани държави, в която Русия е посочена най-често като стратегически партньор.

„Това показва, че българското общество не възприема автоматично тезите, които му се представят като единствено допустими. Колкото и да се опитват да заклеймяват различното мнение, да го наричат дезинформация и да внушават, че има само една позволена позиция, българският народ няма да се откаже от правото си сам да преценява. Не може да ни обясняват какво трябва да мислим, кого трябва да смятаме за приятел и кои чужди интереси трябва да поставяме над собствените си“, заяви Костадинов.

Той подчерта, че външната политика на България трябва да се определя от националния интерес, а не от натиска на външни центрове и опитите за идеологическо моделиране на общественото мнение.

„Могат да контролират телевизиите, да налагат удобни анализатори и да повтарят едни и същи внушения, но не могат да контролират мислите на българския народ. Българите имат собствена позиция и няма да позволят някой да им диктува какво да мислят“, категоричен е Костадинов.