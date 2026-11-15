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Близки на Ангел протестираха пред клиниката в Пловдив

Близки на Ангел протестираха пред клиниката в Пловдив

15 Ноември, 2026 13:00 644 4

  • ангел райчев-
  • пловдив-
  • медикус алфа-
  • съдебен процес

Родителите настояват за бърз съдебен процес и ефективни присъди. Делото е върнато на прокуратурата заради пропуски и липса на конкретика в обвинителния акт

Близки на Ангел протестираха пред клиниката в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Родители и близки на 6-годишния Ангел Райчев протестираха пред частната клиника „Медикус Алфа“ в Пловдив. Детето е починало през 2025 г. след стоматологична интервенция в лечебното заведение. Протестиращите настояват за бърз и справедлив съдебен процес, както и за ефективни присъди.

Демонстрацията се проведе дни след първото заседание по делото, на което родителите се изправиха очи в очи с обвиняемите лекари. Това са анестезиолозите Пламен Мандев и Любомир Морев и зъболекарката Десислава Георджева.

В началото на седмицата Пловдивският окръжен съд върна обвинителния акт на прокуратурата заради пропуски и липса на конкретика в обвинението. По данни от съдебното заседание процесуалните нарушения могат да затруднят възможността на обвиняемите да изградят защитата си.

Двамата анестезиолози са обвинени в немарливо изпълнение на медицинската си дейност. Обвинението срещу лекарите не представлява установена вина, а делото трябва да продължи след отстраняване на констатираните нередности и повторно внасяне на обвинителния акт.

„Ако наистина има такива, по-добре да ги открие съдът, а не защитата“, е заявил бащата на детето Георги Райчев по повод посочените от съда пропуски в обвинителния акт.

Върховният административен съд е спрял изпълнението на заповедта на здравния министър за затваряне на клиниката. Така лечебното заведение продължава да работи, докато съдебният спор по административната мярка не приключи.

За близките на Ангел протестът е поредно настояване делото да бъде разгледано по същество и да приключи в разумен срок. След връщането на обвинителния акт прокуратурата трябва да отстрани посочените нередности и отново да го внесе в съда.


Пловдив / България
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