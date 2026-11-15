Мъгли и облаци през нощта, дъжд в началото на седмицата

Студен въздух ще обхване цялата страна през нощта. Над повечето райони ще остане облачно, а валежите в югоизточните части постепенно ще отслабнат и ще спрат. Вятърът ще отслабне и на места ще стихне, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

В Дунавската равнина и затворените полета след полунощ са възможни намалена видимост и мъгла. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а в София около 1°.

„Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, за София - около 1°“, посочват от НИМХ.

До обяд видимостта в местата с мъгла ще се подобри. След временно разкъсване и намаление на облачността от запад отново ще започне заоблачаване. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и ще бъде умерен. Максималните температури ще достигнат между 7° и 12°, а в София около 8°.

Над Черноморието облачността ще бъде разкъсана, но по-значителна над южното крайбрежие и през следобедните часове. Ще духа умерен източен вятър. Температурите ще бъдат между 11° и 13°, а морската вода ще е от 13°-14° по северното до 15°-16° по южното крайбрежие. Вълнението ще бъде 2-3 бала.

В планините ще преобладава облачно време. В ниските части вятърът ще бъде умерен от юг-югозапад, а по високите била временно силен от запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра около 3°.

През нощта срещу понеделник на места в Западна България ще превали. В понеделник ще бъде предимно облачно, а в равнините и мъгливо. Вятърът ще е почти тих или слаб от юг-югозапад.

През нощта срещу вторник валежи ще преминат от запад на изток през много райони. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Още сутринта валежите бързо ще спрат, облачността временно ще се разкъса, а в западната половина вятърът отново ще се завърти от югозапад. Очаква се затопляне.