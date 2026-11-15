Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
България »
Всички градове »
Мъгли и облаци през нощта, дъжд в началото на седмицата

Мъгли и облаци през нощта, дъжд в началото на седмицата

15 Ноември, 2026 13:57 677 2

  • прогноза за времето-
  • нимх-
  • мъгли-
  • валежи-
  • температури

Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а в София около 1°. В понеделник и вторник се очакват нови валежи и промяна на вятъра

Мъгли и облаци през нощта, дъжд в началото на седмицата - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Студен въздух ще обхване цялата страна през нощта. Над повечето райони ще остане облачно, а валежите в югоизточните части постепенно ще отслабнат и ще спрат. Вятърът ще отслабне и на места ще стихне, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

В Дунавската равнина и затворените полета след полунощ са възможни намалена видимост и мъгла. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а в София около 1°.

„Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, за София - около 1°“, посочват от НИМХ.

До обяд видимостта в местата с мъгла ще се подобри. След временно разкъсване и намаление на облачността от запад отново ще започне заоблачаване. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и ще бъде умерен. Максималните температури ще достигнат между 7° и 12°, а в София около 8°.

Над Черноморието облачността ще бъде разкъсана, но по-значителна над южното крайбрежие и през следобедните часове. Ще духа умерен източен вятър. Температурите ще бъдат между 11° и 13°, а морската вода ще е от 13°-14° по северното до 15°-16° по южното крайбрежие. Вълнението ще бъде 2-3 бала.

В планините ще преобладава облачно време. В ниските части вятърът ще бъде умерен от юг-югозапад, а по високите била временно силен от запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра около 3°.

През нощта срещу понеделник на места в Западна България ще превали. В понеделник ще бъде предимно облачно, а в равнините и мъгливо. Вятърът ще е почти тих или слаб от юг-югозапад.

През нощта срещу вторник валежи ще преминат от запад на изток през много райони. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Още сутринта валежите бързо ще спрат, облачността временно ще се разкъса, а в западната половина вятърът отново ще се завърти от югозапад. Очаква се затопляне.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол