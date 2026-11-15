17 недоносени бебета са в неонатологията във Варна

17 недоносени бебета се лекуват в момента в Неонатологията на АГ болницата във Варна. Това е над капацитета на отделението, който е 10 деца. Най-малкият пациент е момиченце с тегло 670 грама. То е екстремно недоносено, но се развива добре, а лекарите очакват да бъде изписано успешно.

Недостигът на оборудване остава сериозен проблем за екипа. Най-малко 17 деца са в кувьози, а още няколко са под лекарско наблюдение. „Кувьозите са ни крайно недостатъчни в момента“, посочиха от болницата във Варна. По думите на лечебното заведение част от наличната техника е стара и вече амортизирана.

Около 6000 недоносени деца годишно

Около 6000 недоносени бебета се раждат всяка година в България, а приблизително всяко десето дете се появява на бял свят преждевременно. До средата на ноември броят на родените недоносени бебета у нас е надхвърлил 3200.

В рамките на инициативите за Световния ден на недоносените бебета редица лечебни заведения и емблематични сгради ще бъдат осветени в лилаво. Сред тях са Националният дворец на културата и крепостта Царевец във Велико Търново. Цветът е символ на подкрепата към децата, родени по-рано от очакваното, и към техните семейства.

По традиция родители, пораснали деца и лекари се срещат, за да си припомнят първите часове след раждането и грижите, които са помогнали на най-малките пациенти да поемат първата си глътка въздух.

Източник: nova.bg