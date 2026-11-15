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Илияна Йотова: Мирът не е гарантиран и изисква ежедневен ангажимент
  Тема: Украйна

Илияна Йотова: Мирът не е гарантиран и изисква ежедневен ангажимент

15 Ноември, 2026 15:12 465 29

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  • войната в украйна

Президентът призова Европа да участва активно в преговорите между Украйна и Русия и настоя за мораториум върху бойните действия в Черно море

Илияна Йотова: Мирът не е гарантиран и изисква ежедневен ангажимент - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Мирът не е нито гарантиран, нито вечен и изисква ежедневен ангажимент. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на ХХ Среща на върха на Международната организация на Франкофонията в Пном Пен.

Форумът се провежда на 15 и 16 ноември под мотото „Реинвестиране в мира за споделен просперитет и трайна стабилност“ и събира представители на 90 държави и правителства. Сред основните теми са диалогът, мирното разрешаване на спорове и устойчивото развитие.

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Призив за европейска роля в преговорите

В изказването си Йотова акцентира върху войната в Украйна, която по думите ѝ продължава почти пета година. Тя призова Европа да участва активно с предложение в преговорите за мир между Украйна и Русия и изрази надежда Европейският съюз да се включи още в следващия кръг разговори.

Президентът настоя Черно море да остане зона на споделена сигурност, свободно корабоплаване и международно сътрудничество. Тя отново призова за мораториум върху бойните действия в басейна.

„Черно море трябва да остане зона на споделена сигурност, свободно корабоплаване и международно сътрудничество“, заяви Илияна Йотова.

Според президента Черно море е стратегическо пространство не само за държавите от региона, но и за цяла Европа. Тя подчерта и значението му за световната продоволствена сигурност.

Образованието като инвестиция в стабилността

Йотова заяви, че във време на глобални кризи и недоверие държавите носят обща отговорност към принципите на Организацията на обединените нации.

„Често говорим за мир, но какво означава той за всеки? За майката това е сигурността да види детето си да се завръща у дома. За младия човек това е възможността да изгради бъдещето си. За нацията това е свободата да избере собствената си съдба“, каза президентът.

Тя определи международното сътрудничество, политическия диалог и солидарността като основни инструменти за предотвратяване на кризи и изграждане на трайно сътрудничество. България е пълноправен член на Международната организация на Франкофонията от 1993 г.

По думите на Йотова многообразието на народите, опита и културите във Франкофонията създава възможности за общи действия. Тя подчерта, че трайният мир изисква приобщаващи общества и конкретни перспективи за младите поколения.

„Инвестирането в младежта, образованието и цифровите умения е от съществено значение. Образованието и достъпът до икономически възможности са инвестиции в стабилността на утрешния ден“, заяви Илияна Йотова.

Преди откриването на срещата президентът беше посрещната от краля на Камбоджа Нородом Сиамони и генералния секретар на Международната организация на Франкофонията Луиз Мушикивабо.


Камбоджа
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