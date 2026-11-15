55 пожара са ликвидирани за денонощие, има пострадал

Ликвидирани са 55 пожара в страната през последното денонощие, като при един от инцидентите е пострадал човек. Противопожарните служби са реагирали на 154 сигнала за произшествия, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

21 пожара са нанесли материални щети

„Ликвидирани са общо 55 пожара, като при един от инцидентите е пострадал човек“, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

С преки материални щети са възникнали 21 пожара. Девет от тях са били в жилищни сгради, а шест – в транспортни средства.

Останалите 34 пожара са били без нанесени материални щети.

92 спасителни дейности и помощни операции

През денонощието екипите са извършили 92 спасителни дейности и помощни операции. Осем от тях са били при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са и седем лъжливи повиквания.