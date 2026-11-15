55 пожара са ликвидирани за денонощие, има пострадал

Ликвидирани са 55 пожара в страната през последното денонощие, като при един от инцидентите е пострадал човек. Противопожарните служби са реагирали на 154 сигнала за произшествия, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
21 пожара са нанесли материални щети
С преки материални щети са възникнали 21 пожара. Девет от тях са били в жилищни сгради, а шест – в транспортни средства.
Останалите 34 пожара са били без нанесени материални щети.
92 спасителни дейности и помощни операции
През денонощието екипите са извършили 92 спасителни дейности и помощни операции. Осем от тях са били при катастрофи в транспортни средства.
Регистрирани са и седем лъжливи повиквания.
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