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55 пожара са ликвидирани за денонощие, има пострадал

55 пожара са ликвидирани за денонощие, има пострадал

15 Ноември, 2026 15:44 506 0

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Противопожарните служби са реагирали на 154 сигнала за произшествия. Извършени са 92 спасителни дейности и помощни операции

55 пожара са ликвидирани за денонощие, има пострадал - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ликвидирани са 55 пожара в страната през последното денонощие, като при един от инцидентите е пострадал човек. Противопожарните служби са реагирали на 154 сигнала за произшествия, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

„Ликвидирани са общо 55 пожара, като при един от инцидентите е пострадал човек“, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

21 пожара са нанесли материални щети

С преки материални щети са възникнали 21 пожара. Девет от тях са били в жилищни сгради, а шест – в транспортни средства.

Останалите 34 пожара са били без нанесени материални щети.

92 спасителни дейности и помощни операции

През денонощието екипите са извършили 92 спасителни дейности и помощни операции. Осем от тях са били при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са и седем лъжливи повиквания.


София / България
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