Двама са в болница след катастрофа край спирка във Варна

Двама чуждестранни студенти са откарани в болница след катастрофа край спирка „Почивка“ във Варна. Автомобилът се е самокатастрофирал в района на кръстовището около спирката и се е ударил в пътен знак.

Сигналът за инцидента е подаден в 12:24 часа. В колата са пътували трима чужди граждани, като по информация на ОД МВР – Варна двама от тях са откарани за преглед в болница, но не са сериозно пострадали.

Зад волана е бил 22-годишен финландски гражданин. Той не е получил наранявания, а полевите тестове за алкохол и наркотици са отрицателни. Други подробности за причините за катастрофата не са съобщени.

Източник: bntnews.bg