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Двама са в болница след катастрофа край спирка във Варна
  Тема: Трафик

Двама са в болница след катастрофа край спирка във Варна

15 Ноември, 2026 15:22 587 6

  • катастрофа-
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  • пътна безопасност-
  • спирка почивка-
  • чуждестранни студенти

Автомобилът се е ударил в пътен знак край спирка „Почивка“. В колата са пътували трима чуждестранни студенти

Двама са в болница след катастрофа край спирка във Варна - 1
Снимка: facebook - Иван Владимиров
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Двама чуждестранни студенти са откарани в болница след катастрофа край спирка „Почивка“ във Варна. Автомобилът се е самокатастрофирал в района на кръстовището около спирката и се е ударил в пътен знак.

Сигналът за инцидента е подаден в 12:24 часа. В колата са пътували трима чужди граждани, като по информация на ОД МВР – Варна двама от тях са откарани за преглед в болница, но не са сериозно пострадали.

Зад волана е бил 22-годишен финландски гражданин. Той не е получил наранявания, а полевите тестове за алкохол и наркотици са отрицателни. Други подробности за причините за катастрофата не са съобщени.

Източник: bntnews.bg


Варна / България
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