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Два трамвая се удариха в София
  Тема: Трафик

Два трамвая се удариха в София

15 Ноември, 2026 15:53 1 057 7

  • трамваи-
  • софия-
  • триъгълника-
  • градски транспорт

Сблъсъкът е станал в квартал „Триъгълника“ по линия 6. Има щети по превозните средства, но засега няма потвърдени данни за пострадали

Два трамвая се удариха в София - 1
Снимка: facebook - Радостина Стоянова
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Два трамвая са се ударили в София. Инцидентът е станал в квартал „Триъгълника“ по маршрут на линия 6, съобщава bTV. При сблъсъка са нанесени щети по превозните средства.

Кадри от инцидента са разпространени в социалните мрежи. На тях се виждат ударените трамваи, но от публикуваната до момента информация не може да се установи какви са причините за сблъсъка и какъв е размерът на материалните щети.

Няма потвърдени данни дали има пострадали хора. Не са съобщени и подробности за организацията на движението след инцидента. Очакват се допълнителни сведения.


София / България
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