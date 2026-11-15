Два трамвая се удариха в София

Два трамвая са се ударили в София. Инцидентът е станал в квартал „Триъгълника“ по маршрут на линия 6, съобщава bTV. При сблъсъка са нанесени щети по превозните средства.

Кадри от инцидента са разпространени в социалните мрежи. На тях се виждат ударените трамваи, но от публикуваната до момента информация не може да се установи какви са причините за сблъсъка и какъв е размерът на материалните щети.

Няма потвърдени данни дали има пострадали хора. Не са съобщени и подробности за организацията на движението след инцидента. Очакват се допълнителни сведения.