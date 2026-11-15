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Правителството решава за бюджета за 2027 г.: три ключови закона влизат на заседание
  Тема: Икономика

Правителството решава за бюджета за 2027 г.: три ключови закона влизат на заседание

15 Ноември, 2026 16:26 636 10

  • държавен бюджет-
  • бюджет 2027-
  • министерски съвет-
  • гълъб донев-
  • нзок

В дневния ред са и бюджетите на НЗОК и държавното обществено осигуряване. Проектът вече беше обсъден със социалните партньори

Правителството решава за бюджета за 2027 г.: три ключови закона влизат на заседание - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет ще разгледа в понеделник, 16 ноември, проектите за бюджет на държавата, на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване за 2027 г. Заседанието е включено в официалния дневен ред на правителството.

Предстои кабинетът да обсъди и одобри текстовете, които определят приходите, разходите и основните политики за следващата година. След това проектите трябва да бъдат внесени в Народното събрание, където ще преминат през парламентарно обсъждане и гласуване.

Бюджетът беше представен в УНСС

Параметрите на план-сметката за 2027 г. бяха представени на 6 ноември в Университета за национално и световно стопанство. При представянето премиерът заяви, че бюджетът задава визията за развитие на държавата, както и конкретните цели, приоритети и политики.

„Нашата цел е българите да живеят по-добре и по-сигурно“, заяви премиерът.

По думите му финансовата рамка трябва да очертае посоката на държавното управление през следващата година и да свърже публичните разходи с приоритетите на кабинета.

Социалните партньори вече обсъдиха проекта

В сряда проектобюджетът беше обсъден от социалните партньори. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев заяви, че правителството предлага рамка, която връща публичните финанси към устойчивост, без да се отказва от подкрепата за доходите, семействата и инвестициите.

„Предлагаме бюджет, който връща публичните финанси към устойчивост, без да изоставя подкрепата за доходите, семействата и инвестициите“, каза Гълъб Донев.

Обсъждането в Националния съвет за тристранно сътрудничество е част от процедурата преди внасянето на законопроектите в парламента. Окончателните параметри ще станат ясни след решението на Министерския съвет и последващото разглеждане от депутатите.


София / България
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