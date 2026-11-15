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Политически скандал с ДАНС може да стигне до Брюксел, обяви Ивайло Мирчев

Политически скандал с ДАНС може да стигне до Брюксел, обяви Ивайло Мирчев

15 Ноември, 2026 16:52 918 36

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Съпредседателят на „Да, България“ твърди, че управляващите ще блокират парламентарни изслушвания за ролята на ДАНС

Политически скандал с ДАНС може да стигне до Брюксел, обяви Ивайло Мирчев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Да, България“ ще се обърне към Брюксел по случая с ДАНС и Ива Михайлова, заяви съпредседателят на партията Ивайло Мирчев в предаването „Неделя 150“ на БНР. По думите му управляващите вероятно ще блокират опитите за парламентарни изслушвания, както се е случвало и досега.

Казусът беше поставен след видео на ютюбъра Станислав Цанов, в което е представен гласов запис с Ива Михайлова. Според изложеното от Мирчев в записа се съдържат твърдения, че служители на ДАНС са я насочили първо към интервю при Мартин Карбовски. В противен случай, по тези твърдения, възможността да ѝ бъде осигурена рехабилитация можела да бъде засегната.

Михайлова е българска гражданка от Северна Македония. Тя е потърсила лечение и рехабилитация, след като е била привлечена по дело в Северна Македония за пътнотранспортно произшествие.

„Нямаме друг ход, освен да стигнем до Брюксел“, каза Мирчев. Той заяви още, че от „Да, България“ многократно са искали оставката на председателя на ДАНС Пламен Тончев. Според Мирчев по случая е имало силно взаимодействие с ДАНС, но предстои да се установи до каква степен то е било документирано.

ДАНС отрича да е оказван натиск

Държавна агенция „Национална сигурност“ отрече нейни служители да са оказвали каквото и да е въздействие върху Михайлова. В позицията си агенцията определи записа като материал с непотвърден произход и заяви, че достоверността на твърденията не е доказана.

Ива Михайлова също отхвърли твърденията за принуда. В свое изявление тя каза: „Никой в България не ме е принуждавал да правя каквото и да е.“ Михайлова заяви, че е получила помощ и подкрепа, не желае да бъде част от политически спорове и иска да се съсредоточи върху възстановяването си.

Така по случая има взаимно изключващи се позиции: Мирчев настоява за изясняване на ролята на ДАНС и обявява намерение за действия на европейско ниво, а агенцията и Михайлова отричат да е имало натиск.


София / България
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