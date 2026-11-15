Затвориха Петрохан за тирове: гъста мъгла и опасност от „черен“ лед

Движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона през прохода „Петрохан“ е ограничено заради гъста мъгла, ниски температури и риск от заледявания. Решението е взето от Областното пътно управление в Монтана.

На места по пътното платно се е образувал „черен лед“, а през последното денонощие участъци от трасето са били опесъчавани няколко пъти. При тези условия натоварените камиони трудно преодоляват стръмните изкачвания и могат да блокират движението.

„На места се образува „черен лед“, а камионите с товар не могат да преодолеят стръмните изкачвания“, заяви директорът на ОПУ – Монтана инж. Володя Вълов.

По думите му допускането на тежкотоварни автомобили в прохода при тази обстановка създава реална опасност от сериозни затруднения за всички пътуващи.

Камионите са пренасочени по алтернативен маршрут

Ограничението е въведено на фона на временната организация на движението заради ремонта на тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“. Предвиденият обход през „Петрохан“ за камиони над 12 тона е отменен заради неблагоприятните метеорологични условия.

Тежкотоварният трафик към София се насочва по път II-16 през Ребърково, гара Лакатник, Своге и Нови Искър. Шофьорите трябва да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия.