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Затвориха Петрохан за тирове: гъста мъгла и опасност от „черен“ лед
  Тема: Трафик

Затвориха Петрохан за тирове: гъста мъгла и опасност от „черен“ лед

15 Ноември, 2026 16:48 513 3

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  • черен лед-
  • пътна обстановка

Ограничението важи за тежкотоварни автомобили над 12 тона заради риск от заледявания и затруднено преминаване по стръмните участъци

Затвориха Петрохан за тирове: гъста мъгла и опасност от „черен“ лед - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона през прохода „Петрохан“ е ограничено заради гъста мъгла, ниски температури и риск от заледявания. Решението е взето от Областното пътно управление в Монтана.

На места по пътното платно се е образувал „черен лед“, а през последното денонощие участъци от трасето са били опесъчавани няколко пъти. При тези условия натоварените камиони трудно преодоляват стръмните изкачвания и могат да блокират движението.

„На места се образува „черен лед“, а камионите с товар не могат да преодолеят стръмните изкачвания“, заяви директорът на ОПУ – Монтана инж. Володя Вълов.

По думите му допускането на тежкотоварни автомобили в прохода при тази обстановка създава реална опасност от сериозни затруднения за всички пътуващи.

Камионите са пренасочени по алтернативен маршрут

Ограничението е въведено на фона на временната организация на движението заради ремонта на тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“. Предвиденият обход през „Петрохан“ за камиони над 12 тона е отменен заради неблагоприятните метеорологични условия.

Тежкотоварният трафик към София се насочва по път II-16 през Ребърково, гара Лакатник, Своге и Нови Искър. Шофьорите трябва да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия.


Монтана / България
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