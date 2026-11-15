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Манолова: Българските производители са мачкани. Глобата за "Кауфланд" е напълно справедлива

Манолова: Българските производители са мачкани. Глобата за "Кауфланд" е напълно справедлива

15 Ноември, 2026 17:19 1 224 63

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  • храна

КЗП пък наложи финансови санкции в размер на 100 хиляди евро на търговски вериги само в рамките на един ден - петък 13, ноември

Манолова: Българските производители са мачкани. Глобата за "Кауфланд" е напълно справедлива - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Шефовете на търговските вериги се самозабравиха", заяви пред общественото радио Мая Манолова, председател на Комисията за защита на потребителите, предаде bTV.

"Потърпевши от нелоялните практики на търговските вериги са както българските производители на храни, така и българските потребители. Има сътрудничество между КЗП, КЗК, БАБХ и НАП", обясни Манолова.

Тя коментира и наложената глоба на "Кауфланд" от 76 млн. евро.

"Българските производители на храни са мачкани и затова тази глоба, наложена от КЗК, аз смятам за напълно справедлива", заяви Манолова.

КЗП пък наложи финансови санкции в размер на 100 хиляди евро на търговски вериги само в рамките на един ден - петък 13, ноември.

"Те са предвидени в законодателството за нелоялните търговски практики – фалшиви промоции, разминаване между цената, която е обявена на щанда и тази, която потребителят плаща или пък за измамен произход, а също и за извънредно високо заплащане за найлоново пликче в една търговска верига. Установихме, че търговските вериги продават през различни надценки едни и същи продукти, от една и съща продуктова категория, но от различни доставчици, което е абсолютно забранено в Закона за защита на конкуренцията. Това е тежко нарушение на правилата на конкуренцията. Наказва се с до 10% от оборота. Това, което веригите си позволяват в България, не си го позволяват в никоя друга европейска държава. Затова и санкциите тук би следвало да бъдат по-сериозни - "възпиращи", както казва ЕК. Само в България търговските вериги са се разположили комфортно в центъра на градовете", подчерта тя.

Манолова отбеляза също, че оплакванията към мобилните оператори са много.

"Стотици хиляди в КЗП. Те са свързани и с нелоялните търговски практики, а също така и с неравноправните клаузи, които са записани в техните общи условия. Моето настояване е мобилните оператори сами да отстранят от своите общи условия тези неравноправни клаузи", заяви тя.

По думите ѝ, ако не го направят, Манолова планира да заведе искове в съда, за да бъдат задължени да ги премахнат.

По думите ѝ другият огромен проблем са цените на лекарствата без рецепта.

"Това са множество продукти, които хората купуват в аптеките – сиропи, капки, имуностимуланти, витамини. Цените на всички тях се формират по един много фриволен и свободен начин. Реално няма никакви правила. Един вносител на даден лекарствен продукт, който има разрешение за употреба, на практика сам определя максималната цена, на която това лекарствено средство ще се продава, Заедно с Министерството на здравеопазването направихме справка как се регулират цените на лекарствата без рецепта в другите европейски държави. Изготвили сме законопроект, който да сложи правила за определянето им. Това със сигурност ще доведе до намаляване", коментира председателят на КЗП .

Манолова напомни още, че е автор на Закона за личната помощ.

"Палатките пред парламента стояха близо осем месеца. С натиск върху властта успяхме да се преборим за този закон. Майките са голяма сила. Не трябва никоя власт да се опитва да се отнася към тях неуважително, особено към тези на деца с увреждания. Всяка промяна трябва да се прави заедно с тях", заяви тя.


България
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