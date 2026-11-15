Борисов отсече: ГЕРБ няма да иска вот на недоверие срещу правителството

ГЕРБ няма да инициира вот на недоверие към правителството. Това обяви председателят на партията Бойко Борисов, който определи процедурата като лишена от смисъл при липса на необходимата парламентарна подкрепа.

„Не, не е инструмент. Инструмент е, ако можем да съберем 121“, заяви Борисов. По думите му ГЕРБ не може да събере нужния брой гласове, а „Възраждане“ няма да подкрепи подобен вот.

Борисов: Управляващите не се интересуват от гласа на опозицията

Председателят на ГЕРБ каза още, че управляващите не се интересуват от позицията на опозицията. Според него внасянето на вот без реална възможност той да бъде подкрепен би се превърнало в „абсолютно безсмислено упражнение“.

„Аз безсмислени неща не правя“, каза Борисов. Така ГЕРБ няма да предприеме инициатива за вот на недоверие към кабинета, а евентуално такова действие би могло да бъде внесено само от други парламентарни сили.