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Асен Василев хвърли бомба: Имам информация за срещи на КЗК с властта

Асен Василев хвърли бомба: Имам информация за срещи на КЗК с властта

15 Ноември, 2026 19:22 1 472 57

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Той припомни, че в миналото са отправяни обвинения за използване на регулаторите като инструмент за натиск

Асен Василев хвърли бомба: Имам информация за срещи на КЗК с властта - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият финансов министър и председател на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев заяви в ефира на „На фокус“ по NOVA, че има информация за срещи между Комисията за защита на конкуренцията и Министерството на земеделието във връзка с проверките на търговските вериги. Той поясни, че няма потвърждение за разговор с министър-председателя.

„Когато един регулатор започне да предприема такива действия, е много важно той наистина да бъде независим. Това, което чувам, е, че е имало привикване на регулатора в Министерския съвет и в Министерството на земеделието. Не е нормално, освен ако не изисква информация. А това обикновено става писмено“, коментира Асен Василев.

Той припомни, че в миналото са отправяни обвинения за използване на регулаторите като инструмент за натиск.

„Надявам се да няма политическа превръзка към цялото това нещо. Кошницата с грижа да се е провалила и регулаторът да е използван за бухалка. Чували сме такива неща в миналото. Не мисля, че някой български гражданин би бил изненадан“, коментира Василев.

Василев коментира и глобата, наложена от КЗК на „Кауфланд“ за нелоялни практики.

„Кауфланд“ е един от най-големите работодатели. Индиректно, през фирмите, с които работи и чиито стоки продава, е горе-долу над 1% от Брутния вътрешен продукт. Това обаче въобще не означава, че веригата не може да бъде глобена, ако наистина е нарушила закона“, заяви бившият финансов министър.

По думите му проблемите в отношенията между производители и търговски вериги са свързани и с липсата на достатъчно местно производство на конкурентни цени.

Относно Бюджет 2027 Василев каза следното:

„Това, което виждаме в случая, е абсолютно грешна конструкция на план-сметката, която ще се доведе до рецесия. Това означава безработица, спад на производството и спад на доходите на хората, реалните говори”.


България
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