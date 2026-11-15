Мая Манолова: Във веригите има надценки до 40% при промоции

Надценки между 30% и 40% при промоции в петте най-големи търговски вериги е установила Комисията за защита на потребителите. Това съобщи председателят на комисията Мая Манолова в предаването „Интервюто“ по БНТ.

По думите ѝ промоционалните условия често са за сметка на доставчиците и българските производители на храни, докато веригите запазват високи надценки.

Сигнали до Комисията за защита на конкуренцията

„Това, което установихме в нашите проверки на петте най-големи вериги, е, че при промоции те слагат надценки до 40%. 30–40% надценка. И много често тези промоции са основно за сметка на доставчиците, на българските производители на храни“, заяви Мая Манолова.

КЗП е изпратила сигнали до Комисията за защита на конкуренцията за петте най-големи търговски вериги. Според Манолова проверките са установили нарушения на забраната за разлика от повече от 10% в надценките на сходни продукти от една и съща продуктова категория.

Председателят на КЗП заяви, че документите са предоставени от самите компании по време на официалните проверки. За подобни нарушения се предвиждат санкции до 10% от оборота, като налагането им е от компетентността на КЗК.

Манолова определи като цел не просто спиране на поскъпването, а реално намаляване на цените на основни хранителни продукти. Тя посочи, че става дума например за около 20 стоки, при които свалянето на надценките трябва да доведе и до по-ниски цени за потребителите.

Предупреждение към „Топлофикация София“

„За мен просто да спрат да нарастват цените на храните не е цел. Не е победа. Това, което трябва да се случи, е на основните хранителни продукти, например на 20 на брой, със свалянето на надценките да бъдат свалени и цените“, каза Манолова.

В интервюто председателят на КЗП коментира и проблемите с „Топлофикация София“. По настояване на комисията е проведено заседание на ресорната комисия към Столичния общински съвет заради забавени ремонти и проблеми по топлопреносната мрежа.

Манолова предупреди, че ще заведе колективни искове, ако в сметките за ноември не бъдат отразени дължимите компенсации за дните без парно. Очаква се сметките да бъдат издадени в средата на декември.

Цените на лекарствата без рецепта

Сред приоритетите на КЗП Манолова посочи и цените на лекарствата без рецепта. Според нея действащите правила позволяват на вносителите да определят максималните цени на тези медикаменти без достатъчно ефективен контрол.

По думите ѝ съвместно с Министерството на здравеопазването са подготвени законодателни промени, които предстои да бъдат внесени за разглеждане от Народното събрание.

Манолова коментира и оттегления проект за промени в Закона за личната помощ. Тя заяви, че правата на хората с увреждания не трябва да бъдат променяни без участието на засегнатите семейства и настоя, че личната помощ трябва да запази сигурността за личен асистент, трудови договори и увеличаващо се възнаграждение.

Източници: bntnews.bg