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Георги Пеев: Липсата на координация пречи на пътната безопасност
  Тема: Войната на пътя

Георги Пеев: Липсата на координация пречи на пътната безопасност

15 Ноември, 2026 21:16 469 4

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Транспортният министър коментира катастрофите край „Зимница“, при които загинаха 13 души. Според него институциите разполагат с данни, но оперативните връзки между тях не са достатъчно ясни

Георги Пеев: Липсата на координация пречи на пътната безопасност - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Липсата на координация между различните институции е сред основните проблеми за безопасността на движението по пътищата, заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев в предаването „120 минути“ по bTV.

Коментарът му идва на фона на разследването на двете тежки верижни катастрофи, станали на 10 ноември около 7:00 часа при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ в област Ямбол. При инцидентите са загинали 13 души.

В катастрофите са участвали 31 тежкотоварни автомобила и един автобус. Компетентността на Министерството на транспорта и съобщенията по случая е свързана с Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Агенцията е проверила всички превозни средства, участвали в инцидентите, като при проверките не са установени нарушения в документацията им.

Необходима е ясна оперативна отговорност

Пеев направи паралел между авиацията и автомобилния транспорт, където системите за безопасност трябва да се основават на общи принципи и стандарти.

По думите му през годините е определена общата отговорност в системата, но са необходими и протоколи на оперативно ниво. Те трябва да посочват кой носи финалната отговорност при конкретни условия и как действат институциите в такива ситуации.

„В авиацията това е ръководителят на полети, който казва какво се случва при дадените условия, а кой е на пътя?“, попита министърът.

Няколко центъра, но недостатъчно връзки

Според Пеев в системата има разпокъсаност, тъй като функционират няколко центъра - Национален координационен център за безопасност на движението по пътищата на МВР, ситуационен център на Агенция „Пътна инфраструктура“ и център в тол управлението.

За всеки от тях са определени отговорности, но оперативните връзки между отделните звена не са достатъчно добре разписани, посочи транспортният министър.

„Държавата има много данни, но те не се използват пълноценно“, каза още Георги Пеев. Разследването на катастрофите край „Зимница“ продължава.

Източници: bta.bg


София / България
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