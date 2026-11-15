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Свинаров: Русия и Европа не могат да са с равни претенции по сигурност
  Тема: Енергийна трансформация

Свинаров: Русия и Европа не могат да са с равни претенции по сигурност

15 Ноември, 2026 21:34 1 970 35

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Бившият министър на отбраната коментира искането НАТО да се върне към границите си от 1997 г. и предупреди за рисковете за България

Свинаров: Русия и Европа не могат да са с равни претенции по сигурност - 1
Снимка: news.bg
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Няма основание руските претенции за сигурност да бъдат поставяни наравно с тези на европейските държави. Това заяви бившият министър на отбраната Николай Свинаров по повод искането на Москва НАТО да се върне към границите си от 1997 г.

По думите му позицията на Русия не е изненадваща, тъй като Москва настоява за подобни ограничения още преди началото на пълномащабната война в Украйна. Свинаров посочи, че западните държави често са пренебрегвали руските възражения срещу разширяването на Алианса на изток.

„Не се учудвам нито на позицията на президента Путин, нито на нашия премиер. Аз много рядко заставам зад позицията на нашия премиер, но този път той категорично отстоява това, което бих казал и аз“, коментира Свинаров.

Предупреждение за отношенията между големите сили

Според бившия министър отношенията между големите сили дават основания за сериозно безпокойство. Той посочи Владимир Путин и Доналд Тръмп като двама от лидерите, чието сближаване според него създава риск за Европа, и добави, че към тях скоро може да се присъедини и Китай.

„Когато се обединят - досега са двама, Путин и Тръмп, но наскоро ще бъде и Китай - когато всички се обединят срещу Европа, нещата наистина стават много тревожни“, заяви Николай Свинаров.

Той каза, че е трудно да се прецени кои от руските заплахи са блъф и кои могат да се превърнат в реални действия. Като пример посочи, че преди близо пет години много служби не са очаквали Русия да започне мащабна инвазия в Украйна.

Свинаров определи като тревожни и продължаващите руски атаки срещу Украйна на фона на разговорите за примирие и мирни преговори. Той спомена и съобщенията за потопени кораби в Черно море, включително в териториални води на европейски държави.

Какво означава това за България

Според Свинаров България също е изложена на риск при евентуално споразумение. Затова, по думите му, София трябва да води активна политика в координация с Европейския съюз и НАТО.

Бившият министър заяви, че Русия е променила отношението си към България и други държави от бившия Съвет за икономическа взаимопомощ след промените през 90-те години и процесите по присъединяването на страната към НАТО и ЕС. Той посочи, че България е била една от най-лоялните страни в СИВ.

Свинаров коментира и позицията на българската дипломация по декларация, подписана от Дъблин. Според него липсата на ясна позиция и различията с останалите държави, подкрепили документа, не носят полза на България, тъй като не подобряват отношенията нито с Русия, нито с проруските настроения в страната.

Мирът според Свинаров няма да бъде кратък процес

Въпросът за евентуални териториални отстъпки от Украйна е изключително сложен, заяви Свинаров. По думите му Русия има по-голяма дипломатическа тежест и влияние в света, а позицията ѝ за украинските територии се е променяла през годините.

Бившият министър смята, че постигането на мир е възможно, но процесът няма да бъде кратък. Според него трябва да се търси решение, при което международната общност да подпомогне икономическото развитие на Русия, вместо Москва да участва във възстановяването на Украйна.

Източници: nova.bg


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