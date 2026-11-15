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Румен Миланов: Шофирали са с около 100 км/ч в мъглата
  Тема: Войната на пътя

Румен Миланов: Шофирали са с около 100 км/ч в мъглата

15 Ноември, 2026 21:39 521 7

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  • пътна безопасност-
  • войната на пътя

Бившият одитор по пътна безопасност определи поведението на водачите като основен проблем при верижните катастрофи на „Тракия“ и настоя за анализ на участниците

Румен Миланов: Шофирали са с около 100 км/ч в мъглата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Автомобилите, попаднали във верижните катастрофи на автомагистрала „Тракия“, очевидно са се движили с около 100 км/ч въпреки гъстата мъгла и силно ограничената видимост. Това заяви ген. Румен Миланов от „Прогресивна България“ в предаването „На фокус“. Миланов е бивш одитор по пътна безопасност.

По думите му видимостта на места е била едва 10-15 метра, което изключва безопасното движение с подобна скорост.

„Основният проблем е поведението на водачите в мъгла. Слушах един човек, който е бил водач на цистерна, каза, че мъглата е била 10-15 метра. Но при гъста мъгла не може да се движите със скорост от порядъка на 100 км/ч. Тези удари са от порядъка именно на такава скорост“, заяви Миланов.

Според него тревожното е, че не става дума само за отделни автомобили, а за целия автомобилен поток. Той смята, че водачите не са съобразили скоростта си с метеорологичните условия и ограничената видимост.

Миланов предложи да бъде изготвен анализ на шофьорите, попаднали в произшествието. В него според него трябва да бъдат разгледани шофьорският стаж и подготовката на водачите.

„Ако съм началник на КАТ, сега ще се опитам да направя анализ на водачите, които са попаднали в това пътнотранспортно произшествие. Какъв им е стажът? Къде са минали?“, коментира той.

Бившият одитор подчерта, че отговорността не трябва да се прехвърля единствено върху държавата. Според него поведението на водачите също трябва да бъде част от анализа на причините за тежките сблъсъци.

Миланов коментира и необходимостта от изграждане на интелигентни транспортни системи, за които по думите му се говори отдавна. Изказването му представлява оценка за вероятната скорост и поведението на водачите, а не официално заключение на разследването за причините за катастрофите.

Източници: nova.bg


България
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