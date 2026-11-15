Новини
България »
Николай Попов обяви партия „Сияние“
  Тема: Избори

Николай Попов обяви партия „Сияние“

15 Ноември, 2026 21:40 518 7

  • николай попов-
  • партия сияние-
  • пътна безопасност-
  • гражданско движение-
  • политика

Бащата на загиналата Сияна посочи пътната безопасност като основен приоритет на бъдещата формация

Николай Попов обяви партия „Сияние“ - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Николай Попов обяви създаването на политическа партия „Сияние“, която ще носи името на дъщеря му Сияна, загинала при катастрофа. В ефира на „На фокус“ той заяви, че решението е резултат от продължителна работа на гражданското движение, което оглавява, а не от спонтанна реакция.

„Това не беше поводът, а може би един от катализаторите да го обявя точно сега, защото това не е спонтанно решение“, каза Попов по повод тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която са загинали 13 души.

Малко преди инцидента Попов е провел анкета в профила си в социалните мрежи. По представените от него данни публикацията е достигнала до близо 200 000 души, а около 6500 са участвали в гласуването. Почти 98% от тях са подкрепили превръщането на гражданското движение в политическа партия.

Пътната безопасност ще бъде основен приоритет

Попов определи бъдещата формация като специализиран политически проект. Основният му фокус ще бъде пътната безопасност, а сред останалите приоритети са здравеопазването и съдебната система.

Той посочи като причини за политическата стъпка и съкращаването на средствата за личните асистенти, както и спора около съдебната експертиза по делото за смъртта на Сияна. Попов определи експертизата като невярна и отправи критики към вещото лице, участвало според него и в други дела за тежки катастрофи.

По думите му гражданските организации не разполагат с достатъчно инструменти, за да постигнат промени, а институциите често отказват да работят с тях, за да не им дадат политическа легитимност.

„Аз опитах достатъчно време като гражданско движение и се оказа, че не можем да постигнем нашите цели, защото сме игнорирани от политиците“, заяви Николай Попов.

Попов отрича политически партньор зад проекта

Гражданското движение вече е участвало в парламентарни избори в коалиция и е получило около 3% от гласовете, каза Попов. Той заяви, че подкрепата за проекта идва от хора с различни политически възгледи и социален статус.

Попов категорично отрече зад бъдещата партия да стои политически партньор. Той каза, че е готов да разговаря с всяка формация, която подкрепя каузата за пътна безопасност, но няма да отстъпва от принципите си.

„Тази кауза е надпартийна. Около нея трябва да се обединят всички партии, защото тя касае живота на децата ни и на българските граждани“, каза той.

Попов припомни, че е бил член на ГЕРБ, но е напуснал партията през 2023 г. Като причина посочи промяната в политическото поведение на формацията и нарастващото влияние на Делян Пеевски.

Идея за промяна на агенцията за пътна безопасност

Според Попов тежките катастрофи са резултат от системни пропуски и липса на ефективна координация между институциите. Той посочи, че поведението на водачите е сред основните причини за инцидентите, но държавата трябва да осигури контрол и санкции за системните нарушители.

Попов предложи Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ да бъде превърната в координиращ орган с контролни правомощия и да участва в анализа на всяка тежка катастрофа.

Той съобщи още, че движението е събрало 43 000 подписа по случая с Христина, загинала при инцидент с АТВ. По думите му кампанията е допринесла за оставането в ареста на обвиняемия.

Ядрото на бъдещата формация наброява между 100 и 200 души, а близо 3000 са хората, които участват в изграждането на местни структури в страната. Попов каза, че голяма част от тях са родители и доброволци.

„Няма как да предам паметта на дъщеря си. Да бъда покварен от политическата система означава да предам паметта на Сияна“, заяви Николай Попов.

Източници: nova.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове