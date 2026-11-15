Николай Попов обяви партия „Сияние“

Николай Попов обяви създаването на политическа партия „Сияние“, която ще носи името на дъщеря му Сияна, загинала при катастрофа. В ефира на „На фокус“ той заяви, че решението е резултат от продължителна работа на гражданското движение, което оглавява, а не от спонтанна реакция.

„Това не беше поводът, а може би един от катализаторите да го обявя точно сега, защото това не е спонтанно решение“, каза Попов по повод тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която са загинали 13 души.

Малко преди инцидента Попов е провел анкета в профила си в социалните мрежи. По представените от него данни публикацията е достигнала до близо 200 000 души, а около 6500 са участвали в гласуването. Почти 98% от тях са подкрепили превръщането на гражданското движение в политическа партия.

Пътната безопасност ще бъде основен приоритет

Попов определи бъдещата формация като специализиран политически проект. Основният му фокус ще бъде пътната безопасност, а сред останалите приоритети са здравеопазването и съдебната система.

Той посочи като причини за политическата стъпка и съкращаването на средствата за личните асистенти, както и спора около съдебната експертиза по делото за смъртта на Сияна. Попов определи експертизата като невярна и отправи критики към вещото лице, участвало според него и в други дела за тежки катастрофи.

По думите му гражданските организации не разполагат с достатъчно инструменти, за да постигнат промени, а институциите често отказват да работят с тях, за да не им дадат политическа легитимност.

Попов отрича политически партньор зад проекта

„Аз опитах достатъчно време като гражданско движение и се оказа, че не можем да постигнем нашите цели, защото сме игнорирани от политиците“, заяви Николай Попов.

Гражданското движение вече е участвало в парламентарни избори в коалиция и е получило около 3% от гласовете, каза Попов. Той заяви, че подкрепата за проекта идва от хора с различни политически възгледи и социален статус.

Попов категорично отрече зад бъдещата партия да стои политически партньор. Той каза, че е готов да разговаря с всяка формация, която подкрепя каузата за пътна безопасност, но няма да отстъпва от принципите си.

„Тази кауза е надпартийна. Около нея трябва да се обединят всички партии, защото тя касае живота на децата ни и на българските граждани“, каза той.

Попов припомни, че е бил член на ГЕРБ, но е напуснал партията през 2023 г. Като причина посочи промяната в политическото поведение на формацията и нарастващото влияние на Делян Пеевски.

Идея за промяна на агенцията за пътна безопасност

Според Попов тежките катастрофи са резултат от системни пропуски и липса на ефективна координация между институциите. Той посочи, че поведението на водачите е сред основните причини за инцидентите, но държавата трябва да осигури контрол и санкции за системните нарушители.

Попов предложи Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ да бъде превърната в координиращ орган с контролни правомощия и да участва в анализа на всяка тежка катастрофа.

Той съобщи още, че движението е събрало 43 000 подписа по случая с Христина, загинала при инцидент с АТВ. По думите му кампанията е допринесла за оставането в ареста на обвиняемия.

Ядрото на бъдещата формация наброява между 100 и 200 души, а близо 3000 са хората, които участват в изграждането на местни структури в страната. Попов каза, че голяма част от тях са родители и доброволци.

„Няма как да предам паметта на дъщеря си. Да бъда покварен от политическата система означава да предам паметта на Сияна“, заяви Николай Попов.

Източници: nova.bg