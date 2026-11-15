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Любомира Минкова разказа за катастрофата на „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Любомира Минкова разказа за катастрофата на „Тракия“

15 Ноември, 2026 21:43 429 0

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  • пътна безопасност-
  • мъгла

Бившият следовател описва как шофьор предупредил пътуващите за опасността и как водачът на жълтия автомобил поел удара върху себе си

Любомира Минкова разказа за катастрофата на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Сигнали от хора в светлоотразителни жилетки и плавното спиране на автомобила са помогнали на Любомира Минкова и съпруга ѝ да не попаднат в тежката катастрофа на магистрала „Тракия“. Бившият следовател и прокурор разказа пред bTV как е стигнала до мястото на инцидента и е помогнала на един от пострадалите.

В района на Карнобат видимостта е била около 20 метра заради гъста мъгла. При приближаването към катастрофата тя се е подобрила до около 100 метра. Тогава Минкова и съпругът ѝ забелязали хора край мантинелите, които махали с ръце и размахвали светлоотразителни жилетки.

„В задната му част стоеше един много едър мъж, на когото много благодаря. Всъщност той спаси живота ни, защото тогава разбрах в каква опасност се намираме“, разказа Любомира Минкова.

Мъжът се намирал до спрял товарен автомобил и ръкомахал с две ръце. Предупреждението му позволило на съпруга на Минкова да спре плавно, без рязко спиране.

След като слязла от автомобила, Минкова видяла 30–40 души с куфари в тревната площ. В отсрещното платно имало автобус, ударен от товарен автомобил. Тя продължила около 30 метра покрай спрял камион и достигнала до два леки автомобила, обърнати обратно на посоката на движение към Бургас.

Водачът поел удара върху себе си

В единия от автомобилите, който бил жълт, водачът бил затиснат в предната част. По думите на Минкова страната откъм шофьорското място била смачкана до торса му, докато другата половина на предната част била сравнително съхранена.

„Този човек е поел целия удар върху себе си“, каза тя.

Минкова смята, че водачът е направил маневра или е заел позиция, която е предпазила останалите хора в автомобила. В него са пътували още четири или петима души. Тя посочи, че най-пострадали са били местата от страната на водача и непосредствено зад него, докато пътниците от другата страна са останали сравнително незасегнати.

Сред пострадалите е било момче на име Бранко, което се е намирало зад водача. Минкова слязла по склон, висок около пет-шест метра, за да стигне до него. По думите ѝ той бил в тежко състояние, а краката му се намирали във водна вада при ниски температури.

Няколко дни след катастрофата Минкова получила обаждане от близки на момчето. Те ѝ благодарили и ѝ казали, че Бранко се намира в болница в Сливен. Всички пътници в жълтия автомобил са отивали на работа.

Апел за по-безопасни пътища

Любомира Минкова заяви, че трагедията е можела да бъде избегната. Тя свърза случая с международния стандарт „Визия нула“, който според нея се основава на приемането, че човешки грешки винаги са възможни, и на изграждането на системи, които ограничават последствията от тях.

Като пример тя посочи сигнализацията, пътната инфраструктура и колективната отговорност за безопасността. Минкова разказа и за опасни участъци по прохода „Хаинбоаз“, където според нея продължават ремонтни дейности и преминава значителен товарен трафик.

Източници: btvnovinite.bg


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