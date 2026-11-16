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Времето днес, прогноза за понеделник, 16 ноември: Облачно и дъждовно в Западна България

Времето днес, прогноза за понеделник, 16 ноември: Облачно и дъждовно в Западна България

16 Ноември, 2026 04:20 614 1

  • прогноза за времето-
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  • сняг

Температурите ще достигнат 14 градуса, а над 1800 метра дъждът ще преминава в сняг. Сутринта в равнините са възможни мъгли

Времето днес, прогноза за понеделник, 16 ноември: Облачно и дъждовно в Западна България - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Облачно време ще преобладава над България днес. На места в западната половина на страната ще превалява дъжд, а в сутрешните часове в равнините ще има мъгли. В югоизточните райони са възможни временни разкъсвания на облачността, прогнозира Националният институт по метеорология и хидрология.

Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните – между 9° и 14°. За София се очакват около 4° сутринта и около 10° през деня. В Западна и Централна България ще бъде почти тихо, докато в източните райони ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток.

Дъжд в западните райони и сняг по високите части

В планините от Западна България ще има валежи от дъжд. Над 1800 метра надморска височина валежът ще преминава в сняг. По Черноморието облачността ще бъде значителна, с умерен югоизточен вятър и температури между 12° и 14°. Морската вода ще бъде 14°-15°, а вълнението – 2-3 бала.

Според прогнозата на НИМХ през нощта срещу вторник валежите ще се разпространят от запад на изток и ще обхванат много места в страната. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Във вторник валежите бързо ще спрат, облачността ще се разкъса, а в западната половина отново ще се появи югозападен вятър.

Източници: bta.bg


България
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