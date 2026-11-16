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Кабинетът внася бюджет 2027 с дефицит от 3,5%
  Тема: Икономика

Кабинетът внася бюджет 2027 с дефицит от 3,5%

16 Ноември, 2026 04:47 685 17

  • бюджет 2027-
  • министерски съвет-
  • бюджетен дефицит-
  • нов дълг-
  • пенсии

Министерският съвет ще разгледа и проектите за бюджетите на НЗОК и ДОО. Предвидени са 8,6 млрд. евро нов дълг и 5% ръст на бюджетните заплати

Кабинетът внася бюджет 2027 с дефицит от 3,5% - 1
Снимка: Нова телевизия
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Министерският съвет ще разгледа проектозаконите за държавния бюджет, бюджета на Националната здравноосигурителна каса и бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2027 г. След приемането им трите законопроекта трябва да бъдат внесени в Народното събрание за обсъждане и окончателно гласуване.

„Основната цел на кабинета е да оздрави публичните финанси“, съобщава БНР. Планът предвижда бюджетният дефицит да бъде сведен до 3% от брутния вътрешен продукт през 2028-2029 г., като паралелно бъде намален поетият нов дълг.

Дефицитът е заложен на 3,5%

За 2027 г. правителството залага недостиг в хазната от 3,5% от БВП, или 4,9 млрд. евро. В рамката е предвидено поемането на 8,6 млрд. евро нов дълг, а общата задлъжнялост в края на годината трябва да надхвърли 31% от БВП.

Опозицията критикува заложения дефицит и настоява той да бъде ограничен до максимално допустимите 3%. Според опозиционните формации проектът трябва да бъде оттеглен и преработен още преди внасянето му в парламента.

Средногодишната инфлация през 2027 г. е прогнозирана на 4%, а икономическият растеж се очаква да се забави до 2,5%.

5% ръст на бюджетните заплати

Проектът предвижда разходите за заплати в бюджетната сфера да се увеличат с 5%. За педагогическия персонал е планиран ръст от 7,5%, докато за силовия сектор не е заложено увеличение през следващата година.

Минималната работна заплата от 1 януари 2027 г. трябва да бъде 660 евро. Заплатите вече няма да бъдат обвързани с размера на минималната заплата. Предвидено е увеличение и на социалните помощи, като най-осезаемо се очаква да бъде повишението за семействата с деца.

Оптимизацията на държавната администрация ще продължи със съкращаването на още 5000 щатни бройки. Синдикатите са в протестна готовност заради предложената политика по доходите.

Повече средства за пенсии и обезщетения

Дефицитът в общественото осигуряване ще бъде малко над 40% и ще се покрива от централния бюджет. Най-големият разход ще бъде за пенсии, за които са планирани 10,4% от БВП.

От 1 юли 2027 г. пенсиите трябва да бъдат индексирани по швейцарското правило с почти 8%. Промяната ще важи и за максималния размер на пенсията. Предвидено е увеличение на обезщетенията за майчинство през втората година на детето, както и на обезщетенията за безработица в минимален и максимален размер.

Паралелно с това се очаква да се повишат минималният и максималният осигурителен праг. Бизнесът категорично възразява срещу по-високите осигурителни прагове, тъй като те ще увеличат разходите за осигуровки.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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