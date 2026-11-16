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Разследването на катастрофата на „Тракия“ продължава
  Тема: Войната на пътя

Разследването на катастрофата на „Тракия“ продължава

16 Ноември, 2026 06:49 570 5

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  • автомагистрала тракия

При инцидента са загинали 13 души. Следствието анализира поотделно 81-те микро катастрофи и събира медицинска документация от три града

Разследването на катастрофата на „Тракия“ продължава - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разследването на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ продължава, като все още няма водеща версия за причините за инцидента. При сблъсъците са загинали 13 души.

От следствието са заявили, че всички възможни хипотези остават предмет на проверка. Всяко отделно пътнотранспортно произшествие, включено във верижната катастрофа, ще бъде анализирано самостоятелно.

81 микро катастрофи са част от инцидента

Сложността на разследването произтича от мащаба на катастрофата. При нея са настъпили 81 микро катастрофи, като всеки последващ удар е променял позицията на автомобила, участвал в предходния сблъсък.

Това налага да бъде възстановена последователността на сблъсъците и да се установи как са се развили отделните произшествия. По случая не е посочена конкретна водеща версия.

Изискана е документация от три града

Голяма част от съдебномедицинските експертизи на пострадалите вече са назначени. Изискана е и цялата налична документация от болниците в Сливен, Ямбол и Бургас.

На този етап не са посочени конкретни обвиняеми или повдигнати обвинения. Разследването продължава с анализ на отделните сблъсъци, експертизите и медицинските документи.

Източници: nova.bg


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